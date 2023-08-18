الجمعة 18 أغسطس 2023
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محافظات

غدًا انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الأول

تنطلق غدا السبت الموافق ٢٠٢٣/٨/١٩ م  أعمال امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية للقسمين (الأدبي والعلمي) للعام الدراسي ١٤٤٤ه‍ -٢٠٢٣/٢٠٢٢ م، بالإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية. 

 

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية مجموعة من التعليمات بشأن جدول امتحانات الأزهر 2023 الدور الثاني، منها استمرار جميع أعمال الامتحانات أيام العطلات الرسمية فيما عدا أيام الجمع، على أن يراعي تعديل التاريخ الهجري بما يتوافق مع التقويم الميلادي إن اقتضى الأمر ذلك.

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وأكد أن  العام الدراسي ينتهي في جميع المعاهد الأزهرية بانتهاء أعمال الامتحانات للعام الدراسي 2022-2023، مشيرا إلى أنه لا تعتبر فترة امتحانات الدور الثاني للفصل الدراسي الثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية ولا تحتسب ضمن نسبة الحضور.

وفقا لتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية تعقد الامتحانات الشفوية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

وقد انطلقت السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١٥ م،  أعمال التصحيح للشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي، للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ م للعلوم الشرعية والعربية والثقافية،  تحت رعاية الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية الدكتور خليفة محمد ابراهيم، وبتوجيه من الأستاذ الدكتور  محمد الضويني وكيل الأزهر، وتنفيذًا لتعليمات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وقد تابع الدكتور خليفة محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، أعمال سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢م،  من خلال غرفة العمليات المعدة لذلك بالمنطقة وبإشراف مباشر من  احمد عبادي الوكيل الثقافي بالمنطقة.

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