عامر عامر يرفض التجديد لسيراميكا كليوباترا ويقترب من المقاولون العرب

اقترب عامر عامر حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا السابق من التوقيع لنادي المقاولون العرب بالميركاتو الصيفي الجاري.

وانتهى عقد عامر عامر بنهاية الموسم المنقضي واتخذ قراره بعدم تجديد تعاقده مع سيراميكا لعدم مشاركته بشكل أساسي.

ولم يشارك عامر عامر سوى في مباراتين فقط في الدوري المصري هذا الموسم مع سيراميكا كليوباترا في ظل تواجد محمد بسام الحارس الأول للفريق.

عامر عامر البالغ من العمر 36 عاما بدأ مسيرته مع إنبي ومنه انضم لصفوف الجونة ثم الإنتاج الحربي واستقر به المطاف في سيراميكا كليوباترا.

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رجب عمران ينتقل الي الاتحاد السكندري

ونجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، في إتمام التعاقد مع رجب عمران لاعب سيراميكا كليوباترا لمدة 3 سنوات.

وكان رجب عمران قد لعب في الموسم الماضي لفريق المصري البورسعيدي لتنتهي إعارة اللاعب هذا الموسم مع الفريق البورسعيدي.

وينتهي عقد رجب عمران مع سيراميكا في الموسم المقبل

فاركو يضم لاعب سيراميكا

نجح مجلس إدارة فاركو في التعاقد مع محمود البدري لاعب سيراميكا كليوباترا لتدعيم صفوف الفريق البرتقالي في الميركاتو الصيفي الجاري.





عودة الرمادي لقيادة سيراميكا

ووضع الرمادي برنامج إعداد بدأ بتدريبات خفيفة على مدار ثلاثة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء خضع بعدها اللاعبون لاختبارات بدنية الخميس وحصل اللاعبون على راحة سلبية الجمعة، لتبدأ فترة الإعداد الفعلية السبت الماضي الموافق 12 أغسطس الجاري.

حارس سيراميكا يجري جراحة عاجلة

وأجرى محمد كوكو حارس مرمى نادى سيراميكا جراحة في وتر أكيليس في أحد المستشفيات بالقاهرة تحت إشراف الجهاز الطبي في الفريق للاطمئنان على حالته الصحية.

وتعرض كوكو العائد حديثا إلى سيراميكا بعد انتهاء فترة إعارته للإسماعيلى للإصابة في مران الفريق بعد الضغط على قدمه من أحد زملائه ليتم إجراء فحوصات وأشعة على قدم اللاعب والتي أثبتت إصابته بقطع في وتر أكيليس.

المصري يضم ميدو جابر في صفقة تبادلية مع سيراميكا كليوباترا

وأنهى نادي سيراميكا كليوباترا، الاتفاق مع النادي المصري، على صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، تتضمن انتقال ميدو جابر لاعب سيراميكا إلى المصري، وانتقال إسلام المزين لاعب المصري إلى صفوف سيراميكا كليوباترا.



وحرصت إدارة سيراميكا كليوباترا، على توجيه الشكر إلى ميدو جابر الذي بذل جهدًا كبيرًا مع الفريق منذ انضمامه إليه وقت صعوده إلى الدوري الممتاز بجانب دوره البارز مع سيراميكا كليوباترا في الفوز ببطولة كأس الرابطة.

سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا يضم علاء مارسيلو

وكان قد أعلن نادي لافيينا انتقال علاء مارسيلو ظهير أيسر الفريق الكروي بالنادي إلى سيراميكا كليوباترا تدعيما لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وحصل سيراميكا كليوباترا علي توقيع علاء مارسيلو ناشئ الزمالك السابق لمدة 4 سنوات بعد إنهاء الاتفاق مع لافيينا.

سيراميكا يضم سعد سمير

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وقع على عقود انتقاله إلى سيراميكا كليوباترا لمدة موسمين.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي سوف يقيم حفل تكريم للاعب خلال الأسبوع الجاري، وسمير يتم تحضيره ليصبح كادر داخل النادي عقب اعتزاله".

سيراميكا بطلا لكأس الرابطة

ونجح نادي سيراميكا بقيادة الرمادي في الفوز على نظيره فريق المصري البورسعيدي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ليتوج ببطولة كأس الرابطة

الاتحاد يضم لاعب سيراميكا

نجح نادي الاتحاد السكندري في الحصول على خدمات التونسي سيف تقى لاعب سيراميكا كليوباترا السابق تدعيما لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقام سيف تقي بالتوقيع رسميا للاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر.