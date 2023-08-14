محمد بسام: حصد لقب رابطة الاندية مع سيراميكا بداية مبشرة

أبدى محمد بسام حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا، سعادته بحصد فريقه لقب كأس رابطة الأندية الأخير.

وقال بسام لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب عبر نجوم إف إم: "راضي عن الموسم الأخير الذي قدمه سيراميكا كليوباترا، هذا هو موسمي الأول معهم بعدما تواجدت مع طلائع الجيش لمدة 14 سنة"

وأردف: حصد بطولة خارج الأهلي والزمالك أمر "مستحيل"، وبداية سيراميكا كليوباترا بتحقيق لقب كأس رابطة الأندية بداية مبشرة للسنوات المقبلة.

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محمد بسام: المركز الثالث والرابع "بمثابة بطولة"



وأكد محمد بسام حارس ان الاهلي والزمالك هم الأكثر حظوظا دائما في حصد الألقاب في مصر.

وقال بسام: "الكرة ليس بها مستحيل ولكن بنسبة 99% الاهلي والزمالك هم من يحصدون لقب الدوري".

وأفصح: الدوافع لدى القطبين اكبر دائما، كما أنهم تعودوا على ذلك وعلى الضغط الجماهيري.

وتابع: وارد أن تجد أندية مستقرة اداريا وماديا ولديهم لاعبون مميزون ولكن دون تواجد ومساندة جماهيرية، وبالتاكيد هذا أمر مؤثر مع اي لاعب.

وأشار: حصول أندية أخرى بخلاف القطبين على أي بطولة يكون صدفة، مثل حصد المقاولون العرب لقب كأس مصر مثلا.

وأتم: دائما نحن كلاعبين خارج القطبين نتحدث عن المربع الذهبي وحصد المركز الثالث وهذا الأمر نعتبره مثل تحقيق البطولة.

سيراميكا يبدأ فترة الإعداد

بدأ يوم الإثنين فريق سيراميكا كليوباترا تحت قيادة أيمن الرمادي المدير الفني الجديد للفريق فترة الإعداد للموسم الجديد بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب انتهاء الموسم.

عودة الرمادي لقيادة سيراميكا

ووضع الرمادي برنامج إعداد بدأ بتدريبات خفيفة على مدار ثلاثة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء خضع بعدها اللاعبون لاختبارات بدنية الخميس وحصل اللاعبين على راحة سلبية الجمعة، لتبدأ فترة الإعداد الفعلية أول أمس السبت الموافق 12 أغسطس الجاري.

ويخضع أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا لاختبار طبى تحت إشراف طبيب الفريق للاطمئنان على اللاعب قبل الاستعدادات للموسم الجديد تحت قيادة أيمن الرمادى.

وكان أحمد ياسر ريان يعاني من الإصابة على مستوى الانكل في القدم اليمنى.

المصري يضم ميدو جابر في صفقة تبادلية مع سيراميكا كليوباترا

أنهى نادي سيراميكا كليوباترا، الاتفاق مع النادي المصري، على صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، تتضمن انتقال ميدو جابر لاعب سيراميكا إلى المصري، وانتقال إسلام المزين لاعب المصري إلى صفوف سيراميكا كليوباترا.



وحرصت إدارة سيراميكا كليوباترا، على توجيه الشكر إلى ميدو جابر الذي بذل جهدًا كبيرًا مع الفريق منذ انضمامه إليه وقت صعوده إلى الدوري الممتاز بجانب دوره البارز مع سيراميكا كليوباترا في الفوز ببطولة كأس الرابطة.

سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا يضم علاء مارسيلو

أعلن نادي لافيينا انتقال علاء مارسيلو ظهير أيسر الفريق الكروي بالنادي إلى سيراميكا كليوباترا تدعيما لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وحصل سيراميكا كليوباترا علي توقيع علاء مارسيلو ناشئ الزمالك السابق لمدة 4 سنوات بعد إنهاء الاتفاق مع لافيينا.

ورفض مسئولو فريق سيراميكا رحيل المهاجم النيجيري جون إيبوكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك لرغبة الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادى على بقاء العناصر القوية للفريق.

ويعد المهاجم النيجيري جون إيبوكا من أفضل العناصر في بطولة الدورى الممتاز الموسم الماضى، وخاض تجربة احترافية بالدورى الليبى على سبيل الإعارة قبل أن يعود الى فريق سيراميكا استعدادا للموسم المقبل.

سيراميكا يضم سعد سمير

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وقع على عقود انتقاله إلى سيراميكا كليوباترا لمدة موسمين.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي سوف يقيم حفل تكريم للاعب خلال الأسبوع الجاري، وسمير يتم تحضيره ليصبح كادر داخل النادي عقب اعتزاله".

القندوسي يقترب من سيراميكا

اقترب الجزائري أحمد القندوسي لاعب الأهلي من الرحيل إلي سيراميكا كليوباترا لمدة موسم علي سبيل الإعارة بعد خروجه من حسابات كولر المدير الفني للأهلي.

وانضم القندوسي إلى صفوف القلعة الحمراء في يناير 2023 قادمًا من نادي وفاق سطيف الجزائري في عقد مدته 4 سنوات ونصف.

سيراميكا بطلا لكأس الرابطة

ونجح نادي سيراميكا بقيادة الرمادي في الفوز على نظيره فريق المصري البورسعيدي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ليتوج ببطولة كأس الرابطة

اقتراب رحيل رجب عمران

وافق مسئولو نادي سيراميكا بشكل مبدئي علي العرض المقدم من نادي الاتحاد السكندري لضم رجب عمران مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد انتهاء إعارة اللاعب مع المصري البورسعيدي بنهاية الموسم الجاري.

وكان رجب عمران قد لعب في الموسم الماضي لفريق المصري البورسعيدي لتنتهي إعارة اللاعب هذا الموسم مع الفريق البورسعيدي.

وينتهي عقد رجب عمران مع سيراميكا في الموسم المقبل حيث سيعقد عمران جلسة مع مسؤولي النادي لتحديد مصيره سواء بالموافقة بشكل رسمي على عرض زعيم الثغر أو التجديد للفريق.

الاتحاد يضم لاعب سيراميكا

نجح نادي الاتحاد السكندري في الحصول على خدمات التونسي سيف تقى لاعب سيراميكا كليوباترا السابق تدعيما لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقام سيف تقي بالتوقيع رسميا للاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر.