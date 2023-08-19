السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس 14 شخصا بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية بدمياط وأسوان

حبس،فيتو
حبس،فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 14 شخصا 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية قبل ترويجها على عملائهم فى محافظتى دمياط وأسوان.

 

كان قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان - دمياط) شن حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات؛ في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

Advertisements

 

حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة النارية

وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية  بمديرية أمن أسوان  عن  ضبط  (3) قضايا "سلاح" ضُبط خلالهم (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5) متهمين لـ (2 منهم معلومات جنائية).

وضبط (3) قضايا اتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها (4,500 كيلو لمخدر الحشيش – 6 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدري "الشابو – الهيروين")، بحوزة (4) متهمين لـ "2 منهم معلومات جنائية"  وتنفيذ (802) حكم قضائى متنوع.

 

مديرية أمن دمياط

وتم ضبط (5) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (9 كيلو جرام لمخدر الحشيش وزنت – 10 كيلو جرام لمخدر البانجو – 5,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش- 4فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة (5 متهمين لـ"3 منهم معلومات جنائية") وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

النيابة العامة دمياط أسوان اسلحة نارية قطاع الأمن العام مديرية أمن أسوان امن اسوان مديرية أمن دمياط امن دمياط

مواد متعلقة

القبض على المتهم بقتل مسن بآلة حادة فى الزاوية الحمراء

حبس متهمين بقتل عامل بعيار ناري في الدقهلية

تحريات مكثفة لحل لغز مصرع طفل حرقا فى السلام

فيديو يكشف رعونة سائق عرّض حياة المواطنين للخطر بحدائق أكتوبر

تفحم جميع محتوياته، لحظة اندلاع حريق محل عطور بمبنى جراج العتبة ( فيديو)

إصابة 6 أشخاص في انقلاب تروسيكل أسفل الطريق الإقليمي بالصف

ضبط بطل فيديو محاولة سرقة سيارة التجمع الأول

الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب داخل جراج العتبة (صور)

الأكثر قراءة

بعد حديثه المستفز عن الكويت، وزير لبناني يثير الجدل عن "قمح مصر"

BARBIE يصبح الفيلم رقم 15 الأكثر ربحًا في تاريخ أمريكا

خمس أم ست سنوات، عدد ستوات كلية صيدلة بالجامعات المصرية بعد التعديلات الجديدة

اليوم، إجراء الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة معلم فصل بمحافظتين

فى ذكرى تنفيذ الحكم، قصة إعدام طه ياسين رمضان النائب الوفي لـ صدام حسين

بعد تحديد إيكواس ساعة الصفر، رئيس وزراء النيجر يكشف ماذا يحدث للرئيس محمد بازوم

اليوم، فصل جديد في دعوى منع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأي منصب واسترداد الأموال

الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت: أجواء حارة وأمطار رعدية تصل إلى حد السيول بهذه المناطق

Advertisements

منوعات

المزيد

سقوط سائح سعودي من الطابق السادس بأحد فنادق مدينة كان الفرنسية (فيديو)

هروب المصلين والإمام أثناء خطبة الجمعة بأحد مساجد واشنطن بعد بلاغ بوجود قنبلة (فيديو)

فرنسا تستعد للفترة الأكثر سخونة في 2023

مدينة هندية تشدد إجراءات السلامة بعد ازدياد حالات انتحار الطلاب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم السبت 19-8-2023 في السوق المحلي

ثبات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنك المركزي

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 18-8-2023

سعر السكر اليوم الجمعة 18-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، ليفربول مع بورنموث.. وانطلاق الدوري الإيطالي والألماني

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 19- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 19- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 19- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية