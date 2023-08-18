الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

حبس متهمين بقتل عامل بعيار ناري في الدقهلية

حبس،فيتو
حبس،فيتو

أمرت النيابة العامة بمحافظة الدقهلية بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل عامل بطلق ناري فى الصدر، بسبب خلافات سابقة بينهم بمنطقة منية النصر.

 كان مركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية تلقي إخطارا من أحد المستشفيات باستقبال (عامل - مقيم بدائرة المركز  - له معلومات جنائية) مُصاب برش خرطوش بالصدر وتوفي عقب وصوله.


 

 

 

وبالفحص وسؤال شقيقه قرر قيام (عاملين – لهما معلومات جنائية -  مقيمين بدائرة المركز).. بإطلاق عيار من بندقية خرطوش تجاه شقيقه، كانت بحوزة أحدهما، فأحدث إصابته التى أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما والمجنى عليه لخلافات سابقة بينهم.
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.. كما أرشد أحدهما عن (السلاح المستخدم - طلقات من ذات العيار) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

عقوبة القتل 


ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.


يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.


يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة. 

 

 

 

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