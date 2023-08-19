فى ذكرى تنفيذ الحكم، قصة إعدام طه ياسين رمضان النائب الوفي لـ صدام حسين

في مثل هذا اليوم من عام 2003، جرى القبض على نائب صدام حسين، طه ياسين رمضان بواسطة قوات البشمركة الكردية التي سلمته للقوات الأمريكية لتنتهي قصته بالإعدام عام 2007.

حياة ونشأة طه ياسين رمضان

طه ياسين رمضان أو طه الجزراوي من مواليد عام 1939، وهو سياسي عراقي بعثي، ونائب رئيس جمهورية العراق سابقا.

وُلدَ في مدينة الموصل ينتمي لعائلة من الفلاحين، وتربى ونشأ في الموصل حتى حصل على شهادة الثانوية العامة، وترجع أصول عائلته إلى الشبك من منطقة ديار بكر التركية.

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قبيل انضمام طه إلى الخدمة العسكرية كان يعمل موظفا في مصرف الرافدين، وبعدها انخرط في السلك العسكري قبل أن ينضم إلى حزب البعث.

وعمل ضابطًا في الجيش العراقي حتى عام 1968 حيث شوهد بعد انقلاب 30 تموز بعدة أيام، وهو يرتدي البدلة العسكرية برتبة نقيب.

مناصب طه ياسين رمضان

تخرج طه ياسين رمضان في الكلية العسكرية وأحيل إلى التقاعد في العام 1959 ثم أعيد إلى الخدمة بعد 8 فبراير 1963 ثم أحيل إلى التقاعد مرة أخرى العام 1964 وفرضت عليه الإقامة الجبرية لمدة سنتين، وبعد ذلك انتخب عضوًا في القيادة القطرية لحزب البعث العراقي.

بعد 1968 أعيد إلى الخدمة في الجيش، ثم عين عضوًا في مجلس قيادة الثورة عام 1969، وترأس في مطلع العام 1970 محكمة خاصة لمحاكمة من أسموهم «أعداء الثورة».

في مارس 1970 عُيّن وزيرًا للصناعة، واستمر في هذا المنصب إلى أن تم تعيينه وزيرًا للإسكان عام 1976 ثم أصبح قائدا للجيش الشعبي العراقي وهي ميليشيا عسكرية نظامية مرتبطة بحزب البعث.

أعيد انتخابه للقيادة القطرية لحزب البعث في مطلع العام 1974 وأسند إليه منصب وزير التخطيط، بالوكالة وفي عام 1977 انتخب عضوًا في القيادة القومية لحزب البعث.

استمرت عملية تصعيده وتولى منصب النائب الأول لرئيس الوزراء، إثر تولي صدام حسين رئاسة الجمهورية، في 16يوليو 1979.

قصة اعتقال طه ياسين رمضان في 2003

بعد سقوط بغداد في عام 2003، دأبت قوات الاحتلال الأمريكية والبريطانية على رصد أكثر المطلوبين من المسؤولين العراقيين لاتهامهم بجرائم حرب ضد الإنسانية.

جرى رصد طه ياسين رمضان وتم إلقاء القبض عليه في 19 أغسطس 2003 على يد قوات البشمركة الكردية وتم نشر فيديو اعتقاله.

محاكمته وإعدامه

كان التهمة الأساسية لطه ياسين رمضان مشاركته في نشاط الحكومة العراقية الانتقالية التي أسست المحكمة الجنائية الخاصة للنظر في قضية الدجيل ومحاولة اغتيال رئيس الجمهورية صدام حسين والتي راح ضحيتها 143 من المواطنين العراقيين الذين تعرضوا لموكب الرئيس العراقي صدام حسين بإطلاق النار إثر مرور موكبه.

ألقت قوات الأمن العراقية القبض على عدد كبير من المدنيين العراقيين عام 1982 بتهمة الاشتراك في محاولة الاغتيال، ثم أُعدموا عدد كبير منهم واتهم في تدبير ذلك طه ياسين، وتمت إدانته والحكم عليه بالسجن المؤبد في تاريخ 5 نوفمبر 2006 إلا أن محكمة التمييز رفضت الحكم وطالبت بعقوبة الإعدام وقد تم إقرار هذا الحكم في يوم الإثنين 12فبراير 2007.

وفي فجر يوم الثلاثاء الموافق 20 مارس 2007، تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا برمضان بعد مصادقة محكمة التمييز على قرار الحكم.