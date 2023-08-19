السبت 19 أغسطس 2023
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حوادث

حبس 23 متهما بحيازة مواد وأقراص مخدرة بالمحافظات

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 23 شخصًا 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة مواد وأقراص مخدرة قبل ترويجها على عملائهم في المحافظات.

 

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة؛ إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

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وتمكنت عقب تقنين الإجراءات عن ضبط 23 عنصرًا إجراميًّا بحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة بملايين الجنيهات.

 

 

مديرية أمن القاهرة

ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (35 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,500 كيلوجرام).

مديرية أمن الإسكندرية
 ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وبحوزته (60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلوجرامات). 

مديرية أمن الغربية
 ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (108 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10,800 كيلوجرام – سلاح أبيض).

مديرية أمن القليوبية
 ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين – 2 سلاح أبيض).
      
مديرية أمن السويس
ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 6 كيلوجرامات – كمية لمخدري الهيروين والأيس "شابو" – سلاح أبيض – ميزان حساس).

مديرية أمن البحيرة
 ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – سلاح أبيض). 

مديرية أمن كفرالشيخ
 ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام).

مديرية أمن أسيوط
 ضبط (أحد الأشخاص) وبحوزته (كمية لمخدر الأيس "شابو" - سلاح أبيض). 

 

مواقع التواصل الإجتماعى
 رصد إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لترويج المواد المخدرة، وأمكن ضبط القائمين على إدارته (شخصين، مقيمان بالشرقية) وبحوزتهما ( 1100 أمبول مؤثر لأحد العقاقير – 30000 قرص وأمبول أدوية مختلفة الأنواع ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر – 3200 قرص مخدر).


مديرية أمن الإسماعيلية
 ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجرامًا). 

 ضبط (3 أشخاص) وبحوزتهم (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات – عدد 20 لفافة لمخدر الهيدرو وزنت 20 كيلوجرامًا).

 

منطقة السحر والجمال
 ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية) وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – فرد خرطوش).


وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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