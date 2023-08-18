أخبار الأهلى، بيبو يطير إلى النمسا وكولر يتسلم مكافأة الفوز بالدوري وأفريقيا

أخبار الأهلى، تقدم “فيتو” خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي التي ترصد أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

رئيس شركة الكرة بالأهلي يهاجم برونو سافيو

وانتقد عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالأهلي سلوكيات البرازيلي برونو سافيو لاعب الأهلي السابق والذي فسخ عقده مؤخرًا وعاد من جديد إلى صفوف ناديه السابق بوليفار البوليفي.

وقال عدلي القيعي فى تصريحات تليفزيونية: برونو سافيو كان بيصدر طاقة سلبية لزمايله في الأهلي.. لم يرحل فنيًا في المقام الأول، لكنه لم يندمج مع النادي وكان دائم الحديث بشكل سلبي مع اللاعبين.

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حقيقة حصول الأهلي على توقيع أحمد حجازي

وكشف مصدر داخل الأهلي القول الفصل في الأنباء التي ترددت خلال الساعات الأخيرة حول وجود مفاوضات مع أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة للتعاقد معه في ميركاتو الصيف الحالي.

وقالت المصادر: لم نحصل على توقيع أحمد حجازي ولا توجد معه أي مفاوضات حتى هذه اللحظات ولكن سوق الانتقالات يبقى به العديد من المتغيرات ولكن حاليا لا توجد مفاوضات.

وأوضحت: ما نعلمه أن أحمد حجازي مستمر في صفوف اتحاد جدة ولا توجد صحة لما تردد بشأن فسخ تعاقده ولكن اللاعب مرحب به تماما في الأهلي في أي توقيت وفقًا لرؤية الجهاز الفني وشركة الكرة ووفقًا ايضا لرغبة اللاعب الذي يرتبط بالأهلي وجماهيره.

وشددت المصادر على أن التواصل مع أحمد حجازي يبقى مستمر وحال عودته إلى مصر فإن الأهلي سيكون فى صدارة الاندية التى ستتفاوض لضمه.

الأهلى يستعجل رد كاف بشأن موعد السوبر الأفريقي

و طلب مسئولو النادي الأهلي ردا سريعا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، بشأن موعد وملعب مباراة كأس السوبر الأفريقي، أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الماضي.

وكان مسئولو النادي الأهلي قد تواصلوا مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل معرفة موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وكانت تقارير صحفية سعودية أكدت إقامة المباراة في السعودية يوم 15 سبتمبر المقبل، ولكن الأهلي ينتظر إخطارا رسميا بموعد ومكان المباراة من أجل إبلاغ قطاع الكرة والجهاز الفني للفريق.

بيبو يطير إلى النمسا لإنهاء الترتيبات الخاصة بمعسكر الأهلي

وغادر خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي القاهرة اليوم متوجهًا إلى النمسا، في رحلة تستغرق 48 ساعة، للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر إعداد فريق الكرة للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى 6 سبتمبر المقبل لإقامة معسكر الإعداد في النمسا.

رافق خالد بيبو خلال الرحلة سمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة.

يقوم خالد بيبو بتفقد فندق الإقامة وملاعب التدريب والاطمئنان على وسائل الانتقال وكافة الأمور المتعلقة بالمعسكر، وإزالة أي معوقات قد تظهر مبكرًا، لتوفير الأجواء اللازمة للجهاز الفني واللاعبين.

ويعود خالد بيبو إلى القاهرة، للوقوف على آخر الترتيبات الخاصة بالسفر إلى النمسا.

الأهلى يرسل مكافأة التتويج بالدوري الممتاز وأبطال أفريقيا لـ كولر

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي إلى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي مكافأة الفوز ببطولتي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي.

وعلمت فيتو أن الأهلي أرسل نصف مليون دولار إلى مارسيل كولر، قيمة مكافأة الفوز بدوري أبطال أفريقيا والدوري المصري.

وينص عقد كولر مع الأهلي على الحصول مكافأة شهرين نظير الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا وشهر آخر للفوز بالدوري.