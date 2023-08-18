4 لجان جاهزة لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة فى الوادى الجديد

أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، على إنهاء الاستعداد والتجهيز لإجراء امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية العامة 2022_2023م والتى تنطلق غدا السبت 19 أغسطس، لافتًا إلى تجهيز 4 لجان لاستقبال الطلاب، من المقرر عقد الامتحانات بها بالإدارات التعليمية، مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة لسير منظومة العمل بكل دقة وانضباط

وأشار وكيل تعليم الوادي الجديد، إلى التواصل اللحظى مع جميع الإدارات بالمحافظة، للوقوف على آخر المستجدات وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليلها بشكل فورى.



ووجه باتخاذ أعلى درجات الاستعداد لبداية امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة والتي تنطلق غدا السبت ١٩ أغسطس.

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وشدد "وكيل التعليم" علي توفير بيئة امتحانية مناسبة، من حيث نظافة لجان الامتحانات وصلاحية المرافق ودورات المياه ومحيط المدارس والتأكد من وجود التهوية والإضاءة الجيدة باللجان.

وأوضح أن اللجان المختصة بمراجعة جهازية اللجان المقرر إقامة امتحانات الدور الثاني بها، انتهت من التأكد من سلامة المقاعد ووجود مراوح مثبتة على الحوائط لتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات.

مضيفا، أن محافظ الوادي الجديد تتابع خطوة بخطوة كافة الاستعدادات والإجراءات التأمينية بالتنسيق مع مديرية أمن الوادي الجديد، لتوفير التأمين المناسب بكل لجنة، وتأمين ممرات السير ومركز توزيع أسئلة الامتحانات وإخطار مجالس المدن وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات ومديرية الصحة ومرفق الإسعاف، لعمل اللازم



بالإضافة إلي تشكيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية ومديرية التربية والتعليم لمتابعة سير الامتحانات بشكل دائم وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني.



امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني



وتنطلق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 غدا السبت بامتحاني مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

ومن المقرر أن تعقد الامتحانات وفق نظام البابل شيت وبنفس مواصفات ورقة الأسئلة لامتحانات الدور الأول، وفيما يلي جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023.

تجهيز الاستراحات واللجان لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة



وأنهت الإدارات التعليمية كافة استعداداتها من تجهيز الاستراحات واللجان، وتوفير كافة المتطلبات من مراوح والتأكد من عملها بكفاءة، ومبردات المياه وكذا أعمال الصيانة، ومناسبة الأثاث للمرحلة العمرية.

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