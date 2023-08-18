الجمعة 18 أغسطس 2023
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أخبار مصر

مديرية العمل بأسيوط تنظم ندوة تثقيفية حول حقوق وواجبات العمال

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية، بحضور 25 عامل من عمال شركة "شيبسي للمواد الغذائية" بالمدينة الصناعية بعرب العوامر التابعة لمركز أبنوب، وكذلك جولة ميدانية لمراكز صيانة غبور أوتو،  ومنصور شيفروليه لدعم علاقات العمل ومراجعة خطط الطوارئ بالمنشآت.

 

ويأتي ذلك  تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة تكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول أحكام القانون وحقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل، والتواجد المستمر بين العاملين بالمنشآت لتعزيز علاقات العمل بين الطرفين من أجل دفع عجلة الإنتاج والتنمية وتوفير مناخ عمل آمن.

 

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وزارة العمل تنظم ندوة تثقيفية بشأن "قانون العمل" و" المفاوضة الجماعية"

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أن الندوة تناولت التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فضلًا عن بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصًا على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها.

 

 وذلك في ضوء توجيهات الوزير حسن شحاتة بضرورة الاهتمام برفع وعي العمال وصقل الجانب المعرفي والثقافي بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارية داخل المحافظات، مضيفًا أنه يأتى ذلك في إطار حرص المديرية على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي أوجدها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003... حاضر بالندوة بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، وإبراهيم حسين مدير مكتب عمل أبنوب.

وأضاف مدير المديرية أنه في إطار دعم علاقات العمل ومراجعة خطط الطوارئ بالمنشآت، نظمت المديرية عدد من الجولات الميدانية بمراكز صيانة غبور أوتو،  ومنصور شيفروليه، للإطمئنان على سير العمل بانتظام دون أي معوقات، في ضوء توجيهات الوزير حسن شحاتة من أجل دعم علاقات العمل والاطمئنان على توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على سلامة المنشآت والعاملين بها على حد سواء.

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 حيث شملت هذه الجوالات مراجعة خطط الطوارئ والسلامة الخاصة بتلك المنشآت، كما تم مراجعة والتأكد من استيفاء تقرير الحماية المدنية لتلك المنشآت سالفة الذكر، فضلًا عن التأكد من التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، ومنوهًا إلى أن عدد العاملين بمراكز صيانة غبور أوتو بلغ 53 عامل، وعدد 60 عامل بمركز منصور شيفروليه، ورافقه في جولته خالد ميرغنى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، ومحمد السيد مدير مكتب عمل شرق.

 

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