الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية

اسعار الذهب اليوم،فيتو
اسعار الذهب اليوم،فيتو

أسعار الذهب اليوم في السعودية، استقرت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة الموافق 18 -8 -2023

ويشهد الطلب على الذهب في جميع دول العالم زيادة في السحب، نتيجة للتحوط ضد تقلبات العملة والظروف الاقتصادية حول العالم.

سعر جرام الذهب في السعودية، ويعد الذهب داخل المملكة العربية السعودية بجميع عياراته من أهم السلع الموجودة داخل أرض المملكة، ويقبل على شرائه واستحواذه الكثير من المواطنين السعوديين بجميع أعيرته المختلفة.

Advertisements

 

 

 

 

 

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية

سعر الذهب في السعودية اليوم، وسجل سعر عيار 24 نحو 228 ريالًا، ووصل سعر عيار 22 نحو 209  ريالًا، وبلغ عيار 21 نحو 199 ريالات.

وجاء سعر عيار 18 بنحو 171 ريالًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 1599 ريالًا سعوديًّا.

 

انخفاض الطلب العالمي على الذهب

وكان مجلس الذهب العالمي، قال في تقريره الفصلي حول اتجاهات الطلب، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس مع استبعاد لتعاملات البورصة انخفض 2% على أساس سنوي إلى 920.7 طن في الربع الثاني من 2023 مع تباطؤ مشتريات البنوك المركزية واستمرار ضعف استهلاك قطاع التكنولوجيا.

 

وأضاف المجلس،  أن الطلب ظل قويًّا بين أبريل ويونيو من شركات صناعة الحلي، التي تمثل حوالي نصف الطلب على المعدن، والمستثمرين الذين يرون فيه أصلا آمنا في أوقات عدم الاستقرار العالمي، مما دعم ارتفاع الأسعار.

 

وقفز الطلب لأعلى مستوياته في 11 عامًا في 2022 بفضل تسجيل البنوك المركزية أكبر مشترياتها على الإطلاق.

 

حجم مشتريات البنوك المركزية من الذهب

وقال المجلس إن البنوك المركزية اشترت 386.9 طن من الذهب في النصف الأول من 2023 وهو أكبر حجم مشتريات لها خلال الفترة من يناير إلى يونيو في أي عام منذ عام 2000، وأن مشتريات السبائك والعملات الذهبية ارتفعت، وكانت تركيا محركا رئيسيا للنمو، بينما تباطأ تخارج المستثمرين من الصناديق المتداولة بالبورصة.

 

وبحسب التعاملات خارج البورصة التي تجري بين البائعين والمشترين بشكل مباشر، نما الطلب العالمي على الذهب 7% إلى 1255.2 طن في الربع الثاني.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اسعار الذهب فى المملكة اسعار الذهب في المملكة العربية اسعار الذهب فى المملكة العربية السعودية الذهب عيار 21 اليوم الذهب عيار 21 الذهب اليوم في السعودية اسعار الذهب اليوم في السعودية

الأكثر قراءة

أول تعليق من محمد صلاح على انتقاله للدوري السعودي (فيديو)

ننشر قائمة أسعار علب التونة بأنواعها المختلفة داخل الأسواق

محمد بن زايد يناقش فى إثيوبيا أزمة سد النهضة ويتحدث عن حل يرضى مصر

بعد ظهور متحور EG5 لفيروس كورونا، حقيقة تأجيل الدراسة 2024

بعد تأجيل زيادتها للعام المقبل، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجاري

أول صور ترصد تفحم جثتين داخل سيارة مشتعلة على طريق السخنة باتجاه المعادي

كلوب يحسم قرار رحيل محمد صلاح من ليفربول إلى السعودية

انخفاض قوي يضرب الذهب، المؤشر العالمي في منتصف تعاملات الجمعة 18-8-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

إدانة ممرضة بريطانية قتلت 7 رضع بحقن الإنسوليسن

قبل الذهاب للمصيف، تعرف على أسعار مستلزمات البحر (فيديو)

رئيسة وزراء إيطاليا تتعرض لموقف محرج خلال قضاء عطلة في ألبانيا

باحثون: التماسيح قادرة على تمييز المعاناة في صرخات الأطفال

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الجمعة

بكام اليوان الصيني، سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023

بكام الدينار الكويتي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

حكاية أحمد بسام زكي المتهم بهتك عرض 8 فتيات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على موضوع خطبة الجمعة الأخيرة في شهر أغسطس

ما حكم عمل الوليمة في الأفراح والقدر المجزئ في ذلك؟ الإفتاء تجيب

رمضان عبد الرازق: العلم أثبت زيادة إنتاج النبات حال سماع القرآن (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية