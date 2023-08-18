الجمعة 18 أغسطس 2023
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محافظات

الجراج متعدد الطوابق ببورسعيد واجهة حضارية لمنع التكدس (صور)

جراج بورسعيد متعدد
جراج بورسعيد متعدد الطوابق، فيتو

يعد مشروع الجراج المتعدد الطوابق ببورسعيد من أحدث المشروعات بالباسلة والمصمم على أحدث طراز  لخدمة المترددين على محافظة بورسعيد الباسلة بالآلاف وخصوصا أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في رحلات اليوم الواحد.

وترصد فيتو خلال هذا التقرير بالصور الجراج  متعدد الطوابق، وتشمل سعة الجراج المتعدد الطوابق على الدور المتكرر 104 سيارات والدور الأرضي سعة 92 سيارة وانتظار بدور السطح، و2 مغسلة سيارات بالدور الأرضي ومسطح الدور  3200 متر مسطح.

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جراج بورسعيد متعدد الطوابق،  فيتو

سبب الإنشاء 
وشهدت محافظة بورسعيد مؤخرا إنشاء عدد من المولات والصروح التجارية المقامة على أعلى مستوى بحي العرب،  خاصة وأن وهى صروح تجارية سياحية ترفيهية خدمية على أحدث طراز مثل  منطقة الأسواق الحضارية مثل مول  الـ outlet بحي العرب، ومجمع أسواق “البازار الجديد وسوق الأسماك الجديد”.  

جراج بورسعيد متعدد الطوابق، فيتو

ونظرا لما شهدته منطقة الأسواق الحضارية من إقبال غير مسبوق من المواطنين، قرر محافظ بورسعيد اقامة الجراج المتعدد الطوابق،  وذلك ضمن خطة موسعة لتنميط المنطقة وتحقيق الواجهة الحضارية والجمالية،  و منع الازدحام والتكدس،  والتيسير على المواطنين.

جراج بورسعيد متعدد الطوابق،  فيتو

على أعلى مستوى 
وقال محافظ بورسعيد أن الجراج المتعدد الطوابق تم إنشاؤه على أعلى مستوى لخدمة المترددين على منطقة مجمع الأسواق بحي العرب، تماشيا مع الطفرة التنموية التي شهدتها المنطقة والتي أصبحت واجهة سياحية لمحافظة بورسعيد.

جراج بورسعيد متعدد الطوابق،  فيتو


شكل حضاري 
وأشاد  اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمستوى تنفيذ الجراج، والذي يوفر النظام والشكل الحضاري للمنطقة، ويقضي على مشكلات الازدحام بنطاق مجمع الأسواق، نظرا للإقبال الكبير من المواطنين، ويمنع حدوث اختناقات مرورية خلال أوقات الذروة، مما يساهم في تنظيم الحركة وإحداث السيولة المرورية وتحقيق كافة سبل الراحة للمواطنين فضلا عن المظهر الحضاري للمحافظة.

جراج بورسعيد متعدد الطوابق،  فيتو
جراج بورسعيد متعدد الطوابق،  فيتو
جراج بورسعيد متعدد الطوابق،  فيتو

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