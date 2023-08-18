الجمعة 18 أغسطس 2023
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أخبار مصر

شروط الالتحاق بوظيفة قائم بعمل رئيس جامعة تكنولوجية

وزارة التعليم العالي،فيتو
وزارة التعليم العالي،فيتو

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إعلان عن وظيفة قائم بعمل رئيس جامعة تكنولوجية.

ووفقا لموقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإن شروط التقدم لوظيفة قائم بعمل رئيس جامعة تكنولوجية:

1.    جامعة القاهرة التكنولوجية

2.    جامعة بنى سويف التكنولوجية

مدة الإعلان: أسبوع واحد

فى الفترة من 19 اغسطس حتى 25 أغسطس 2023

الأوراق المطلوبة:

·      سيرة ذاتية

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·       بيان حالة معتمد حديث

·       شهادة خلو من الجزاءات

التقديم يتم ورقيا فى مكتب امين المجلس الاعلى للتعليم التكنولوجى 

والكترونيا على الميل الاتى: jobs@mohesr.gov.eg

سوف يتم عمل مقابلة شخصية فى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2023 مع لجنة اختيار القيادات للمرشح فى حدود 15 دقيقة.

 

وفي سياق أخر استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، والقائمين بعمل رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

وزير التعليم  يستعرض خلال اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب مدى انتظام اختبارات القدرات بالجامعات 

في بداية الاجتماع، قام مصطفى رفعت بتكريم عدد من القيادات الجامعية، منهم جمال الشاذلي نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب السابق، ونانسي يوسف أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب ووائل نبيل عبدالسلام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب السابق، ورفعت عمر عزوز نائب رئيس جامعة العريش لشئون التعليم والطلاب السابق؛ تقديرًا لجهودهم خلال فترة توليهم المسئولية، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

كما هنأ د.مصطفى رفعت كلًا من علي حسين عطا لتكليفه للقيام بأعمال رئيس جامعة السويس، وأحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة لتكليفه للقيام بأعمال نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، متمنيًا لهما المزيد من التقدم والازدهار.

واستمع المجلس إلى ما عرضه عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بشأن الرؤية المقترحة للوقاية من المخدرات بالجامعات الحكومية، بمشاركة المجلس الأعلى للجامعات وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبحث خطة العمل التنفيذية الموجهة لمكافحة المواد المخدرة بين الطلاب في ضوء التكليفات الرئاسية في هذا الشأن، مع توفير كافة أوجه الدعم لهذه الخطة علي مستوى الجامعات المصرية.  

وزير التعليم العالي يستعرض تفاصيل اختبارات القدرات بالجامعات

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