الخميس 17 أغسطس 2023
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أخبار مصر

التعليم تعلن مواعيد أداء امتحانات التخلفات لاختبارات القبول بمدارس المتفوقين stem

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن مواعيد أداء امتحانات الطلاب الذين حالت ظروفهم دون أداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين إيماء إلى تعليمات وإجراءات اختبارات القبول بمدارس المتفوقين stem.

مدارس المتفوقين "stem"

وأوضحت الوزارة أنه سيتم السماح للطلاب الذين حالت ظروفهم دون أداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين في المواعيد المخصصة لهم، وكذلك الطلاب الذين تعرضوا لمشكلات فنية أثناء أداء الامتحانات الخاصة بهم، حيث تقرر تحديد مواعيد أداء امتحانات التخلفات على النحو التالي:

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مواعيد أداء امتحانات التخلفات بمدارس stem 

- يوم الإثنين الموافق ۲۰۲۳/۸/۲۱م ( stem بنين - بنات).

- يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۳/۸/۲۲م ( stem بنين - بنات).

يوم الأربعاء الموافق ۲۰۲۳/۸/۲۳م (الطلاب المتقدمين لمدرسة عين شمس)

وأضافت الوزارة أنه سيتم امتحان الطلاب بنفس اللجان التي تم إعلانها في رقم الجلوس الخاص بالطلاب المعلن على الموقع الرسمى للوزارة.

شروط التقدم لمدارس المتفوقين STEM

وفيما يلي شروط التقدم لـ مدارس المتفوقين STEM:

1 -أن يكون الطالب مصري الجنسية
2 -ألا يزيد عمر الطالب المتقدم في 1/10/2022 عن 18 عاما
3 -أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي
4-أن يجتاز الطالب (الكشف الطبي بالتأمين الصحي في الإدارة التابع لها المدرسة)

مادة رقم 2 من القرار الوزاري رقم 382 الصادر بتاريخ 2/10/2012 للطالب الذين تم قبولهم بمدارس المتفوقين بعد إعلان نتائجهم. 
5-أن يكون الطالب خاليا من أي أمراض مزمنة أو معدية أو نفسية أو أي أمراض تحتاج إلى رعاية خاصة. 
6 -أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفق إحدى الحالات الآتية:

أولا: أن يكون مجموع درجات الطالب 5.274 درجة فأكثر بنسبة تعادل 98%من المجموع الكلي ويشترط:

حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثالث مواد هم: اللغة الإنجليزية – الرياضيات- العلوم.

ثانيًا: أن يكون مجموع درجات الطالب 266 درجة فأكثر بنسبة تعادل 95 %من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من ثلاث مواد هي
 اللغة الإنجليزية – الرياضيات- العلوم.
7-يتم سداد مقابل أداء الخدمة رسوم دفع مدارس المتفوقين (وقيمتها 150 جنيها مصريا) مائة وخمسون جنيها فقط (رسوم التقدم أداء امتحان الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا) ويتم سدادها من خلال منافذ الدفع بالبريد المصري وفوري وشركات finance-e بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب الذين تنطبق عليهم شروط التقدم ويرفق إيصال السداد الدال على الدفع ضمن أوراق التقدم.

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STEM شروط التقدم لمدارس المتفوقين STEM مدارس المتفوقين STEM مدارس المتفوقين وزارة التربية والتعليم

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