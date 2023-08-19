بعد اختراق المستوى 18000 نقطة، خبير يكشف سيناريوهات حركة التداول بالبورصة المصرية

خلال تعاملات الاسبوع المنتهى، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية لاعلى مستويات التداول حيث تصدر قطاع خدمات مالية غير مصرفية قائمة إقطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) بنهاية الأسبوع بقيمة تداول بلغت 580 مليون جنيه، تلاها العقارات بقيمة تداول بلغت 218 مليون جنيه، ثم قطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 199 مليون جنيه ثم قطاع موارد أساسية بقيمة تداول بلغت 135 مليون جنيه، ثم أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 126 مليون جنيه، ورعاية صحية وادوية بقيمة تداول بلغت 88 مليون جنيه.

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ايجى اكس، فيتو

محمد عطا: البورصة تحتاج اختراق تلك المحطات قبل الوصول الى المستوى التاريخي 18400

ومن جانبه قال محمد عطا خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: لكى نصل الى المستوى التاريخي للبورصة المصرية عند 18400 نقطة، يجب اختراق عدة مراحل ومستويات تشمل 3 مستويات الأ وهى:

وأضاف:"المرحلة الأولى عند المستوى 18000 نقطة وهى بداية المستوى التاريخى وهو المستوى الذى استطاعت البورصة الوصول اليه الان وهو مؤشر قوى على قدرة الوصول واختراق المؤشر للمستوى 18400 وقبله القدرة على اختراق المستوى 18200، والمرحلة الثانية عند المستوى 18200 وهو المستوى الثانى وهو بحد ذاته مؤشر على الوصول الى المستوى 18400، والمرحلة الثالثة والاخيرة هى الوصول الفعلى لى المستوى 18400 نقطة وهو المستوى التاريى للمؤشرات".

المؤشر حاول اختراق تلك المستويات خلال الأشهر الماضية ولكن لم تستطيع

وأكد "عطا" أن حركة التعاملات حاولت اختراق تلك المستويات خلال الأشهر الماضية ولكن لم تستطيع وذلك لعدة أسباب اقتصادية داخلية وخارجيه، ومن ضمن اسباب عدم الاختراق هى الاخبار التى تتعلق بالفيدرالى الامريكى ورفع الفائدة فيه وايضا فيما يتعلق بالمركزى المصرى ورفع الفائدة كذلك الاسبوع الماضى.

خطوات إن حدثت سيخترق المؤشر المستويات الثلاثة ويصل الى المستوى التاريخى

وأشار إلى أن المؤشر الرئيسى بالبورصة المصرية يحتاج الى اخبار جديدة واحداث ايجابية مؤثرة وننتظر عدم اللجوء الى تعويم او تحرير سعر الصرف خلال الايام القادمة، وايضا تنتظر البورصة المصرية حدث جوهرى مهم لكى يستطيع المؤشر الرئيسى تخطى تلك المراحل والوصول الى المستوى 18400 نقطة.

مؤشرات، فيتو

تداولات نهاية الأسبوع

تراجعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% عند 17969 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% عند مستوى 21728 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% عند مستوى 7785 نقطة.

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% عند مستوى 3638 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% عند مستوى 5380 نقطة.