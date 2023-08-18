الجمعة 18 أغسطس 2023
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محافظات

انطلاق قافلة دعوية مكبرة بمركز أبو المطامير بالبحيرة (صور)

إنطلاق قافلة دعوية
إنطلاق قافلة دعوية مكبرة بمركز أبو المطامير، فيتو

انطلقت اليوم بمركز ومدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة  فعاليات القافلة الدعوية المكبرة والتي نظمتها مديرية الأوقاف بالبحيرة، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف والدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة.


ويأتي ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية ووزارة الأوقاف على نشر الفكر الوسطي المستنير وتجديد الخطاب الدينى، وضمن جهود محافظة البحيرة للارتقاء بمستوى الوعي والتثقيف الديني ومواجهة الأفكار المغلوطة خاصة فى الأماكن النائية.

 

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إنطلاق قافلة دعوية مكبرة بمركز أبو المطامير بالبحيرة، فيتو
إنطلاق قافلة دعوية مكبرة بمركز أبو المطامير بالبحيرة، فيتو
إنطلاق قافلة دعوية مكبرة بمركز أبو المطامير بالبحيرة، فيتو
إنطلاق قافلة دعوية مكبرة بمركز أبو المطامير بالبحيرة، فيتو

 

حيث تضمنت فعاليات القافلة عقد مقرأة قرآنية للسادة الأئمة وتكريم المتميزين في النشاط الصيفي لمبادرة حق الطفل وأداء خطبة وصلاة الجمعة بالمساجد الكبرى

كما تم إقامة مقارئ قرآنية للجمهور عقب صلاة الجمعة، وذلك بحضور الشيخ محمد محمود أبو حطب - وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، الشيخ محمد رجب خليفة - وكيل المديرية، وصبحي عبد المولى - نائب رئيس مجلس المدينة والشيخ يحيي عبدالعاطي  - مسؤل الإرشاد الديني بالمديرية والشيخ  عبد المعطي أبوجبير  مدير إدارة أوقاف أبو المطامير أول ومجدي عبد الحميد الفرجاني -  مقرر لجنة حماية الطفل بأبو المطامير وخالد أبو خطيب - عضو مجلس النواب ومني أبوهديمة - عضو بلجنة حماية الطفل.

ويأتى ذلك بالتزامن مع  إفتتاح 8 مساجد جديدة اليوم بتكلفة 20 مليون و498 ألف جنيه بنطاق 7 مراكز بنطاق المحافظة

هذا وقد أشادت الدكتورة نهال بلبع بجهود وزارة الأوقاف وكافة المؤسسات الدينية فى تنظيم الأنشطة الدينية والدعوية والتثقيفية لنشر الفكر الوسطى المستنير وتصحيح المفاهيم المغلوطة وإيصال الفهم الصحيح لصحيح الدين من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التثقيفية والتوعوية والتي تستهدف كافة فئات المجتمع من مختلف الأعمار خاصة من الشباب والأطفال لإعداد جيل جديد قادر على إدراك أهمية التنوير فى بناء الإنسان والمجتمع.

 

إنطلاق قافلة دعوية مكبرة بمركز أبو المطامير بالبحيرة، فيتو
إنطلاق قافلة دعوية مكبرة بمركز أبو المطامير بالبحيرة، فيتو
إنطلاق قافلة دعوية مكبرة بمركز أبو المطامير بالبحيرة، فيتو

 

ومن جانبه أشار  وكيل وزارة الأوقاف أن مبادرة "حق الطفل" هى مبادرة تثقيفية لبناء وعي الطفل، وتأتى في إطار جهود الأوقاف الرامية لتناول القضايا العصرية برؤى مستنيرة واعية، من منطلق إيمانها الكامل بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية.

مشيرًا إلى أن موضوعات المبادرة لن تقتصر على الجانب الدينى فقط بل قدمت المضامين الاجتماعية والتاريخية والأدبية والنفسية والخيال العلمى، فهى تعمل من خلال قالب تفاعلى جاذب للطفل للتأثر والفهم والتفاعل والمشاركة.

 

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البحيرة قافلة دعوية قافلة أبو المطامير نائب محافظ البحيرة

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