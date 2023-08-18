بعد ترحيل مهندس بسبب مزحة.. 4 أشياء تحولك إلي مشتبه به في المطار وتلغي سفرك

بسبب مزحة، قررت السلطات الأمنية في الكويت إبعاد مهندس مصري إداريًا وترحيله إلى بلاده، بعد إبلاغه عن وجود قنبلة داخل متعلقاته الشخصية على سبيل الدعابة.

وفي ضوء ذلك هناك 4 أشياء تحولك إلي مشتبه به في المطار:

المطار من أكثر المناطق حساسية في الإجراءات الأمنية المطبقة، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من السلامة للمسافرين على متن الطائرة، حيث يمر الراكب بعدة مراحل تفتيش مختلفة قبل الصعود للطائرة وهناك بعض المؤشرات التي تحول الراكب إلى مشتبه به، وقد تتسبب في إلغاء سفره، وفي التقرير التالي تعرض فيتو أبرز تلك الأمور والإجراءات المتبعة في كل حالة من الحالات:

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المظهر العام



وأكد مصدر أمني أن مظهر الراكب قد يتسبب في تأخير خروجه من صالة الوصول، أو تأخير صعوده للطائرة في حالة السفر، مشيرا إلى أن فرد الأمن المكلف بالتأمين قد يشتبه في شخص عادي بسبب مظهره الخارجي المتمثل في ملابسه أو تسريحه شعره أو الارتباك، وعليه يتم استدعاؤه إلى غرفة الأمن وإجراء فحص جنائي له وبعد ذلك يسمح له بالمغادرة، وقد يستغرق ذلك بضع دقائق.

إطلاق الشائعات



ويعتقد بعض الركاب أن إطلاق الشائعات بدافع السخرية أمر هين في المطار، كقوله إن فيه قنبلة أو أنه يحمل سلاحا، لكن يجب توخي الدقة فقد يتم إيقافه واحتجازه لدى قوات التأمين بالمطار، وقد يتعرض للتحقيق ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى إلغاء سفره، لذا ينصح خبراء الأمن بضرورة تجنب المسافر إطلاق الشائعات أثناء تواجده بالمطار.

قصر مدة السفر



تعتبر قصر مدة السفر أحد الثوابت في الاشتباه بالراكب، حيث إن أكثر عمليات التهريب تتم من خلال الاطلاع على مدة السفر التي قضاها الراكب في الخارج، وفي حالة تبين قصر مدة سفره، يتم عرضه على لجنه لتفتيشه داخل مكتب الجمارك وقد يستغرق الأمر فترة من الوقت، وليس الهدف الأول للسلطات الجمركية تحصيل الضرائب فقط إنما حماية البلاد من المنتجات التي من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو الأخلاق أو الصحة العامة للمجتمع، لذلك تعتبر السلطات الجمركية خط الدفاع الأول لأي دولة.

السياسة

وفي ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد العربية والأوروبية من عمليات إرهابية وتفجيرات، فإن التحدث في السياسة أثناء تواجدك في المطار يعتبر من المحظورات، حيث إن كثرة تحدثك بالسياسة يلفت النظر إليك بالمطار، وعليه فإنها قد يتم استدعاؤك من قبل أفراد التأمين، وقد تتعرض للتحقيق، ولكن ذلك الأمر قليلا ما يحدث وغالبا ما يتم إطلاق سراح المسافر بعد فحصه جنائيا.

وأوضحت صحيفة "القبس" الكويتية، الثلاثاء الماضي، أن "مهندسًا مصريًا أحيل من مطار الكويت الدولي إلى مخفر شرطة الجليب بتهمة البلاغ الكاذب بسبب مزاحه مع رجال الأمن".

إبعاد المهندس المصري عن البلاد إداريًا



وقالت "القبس" إنه تم رفع طلب إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس يوصي بإبعاد المهندس المصري عن البلاد إداريًا علي خلفية قيامه بإبلاغ رجال أمن المطار أثناء مروره على نقطة التفتيش قبل مغادرته البلاد، عن وجود قنبلة داخل متعلقاته الشخصية "على سبيل المزاح".

أمن المطار خط أحمر



وتعليقا على الواقعة، قال مصدر أمني للصحيفة: إن "أمن المطار خط أحمر ولا يجوز العبث به"، لافتًا إلى أن "المهندس المصري وعقب قيامه بالإبلاغ عن وجود قنبلة في متعلقاته الشخصية تم تفتيش حقائبه بدقة، ولم يتم العثور على شيء".

وأكد المصدر أن "المهندس المصري اعترف بأنه كان يمزح مع رجال الأمن"، مشيرًا إلى أنه تمت التوصية بإبعاده عن البلاد إداريًا.

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