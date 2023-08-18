الجمعة 18 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

تم هرسه وسط الكبار، 3 أسباب لفشل فيلم مطرح مطروح

بوستر فيلم مطرح مطروح،
بوستر فيلم مطرح مطروح، فيتو

فشل فيلم “مطرح مطروح” في الصمود في دور العرض، حتى في أيام عرضه الأولى التي لم يحقق فيها الإيرادات المنتظرة، ولم ينجح في احتلال المركز الأول ولا مركز من المراكز الأولى حتى في أول أيام عرضه، حتى تم رفعه من السينمات منذ يومين.

 

إيرادات هزيلة

بدأ عرض الفيلم في 19 يوليو الماضي، وظل في السينمات 4 أسابيع كاملة، جمع خلالها إيرادات متواضعة جدًا، وصلت إلى 2 مليون و654 ألف جنيه فقط، وكان أغلب الوقت في مؤخرة قائمة الإيرادات اليومية للأفلام، وذلك لعدة أسباب.

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غياب نجم الشباك

قصة الفيلم جيدة جدًا ومختلفة وجديدة، ولكن المشكلة الكبيرة التي واجهت الفيلم هو غياب نجم الشباك الشاب، فعلى الرغم من تواجد النجم الكبير محمود حميدة إلا أنه ليس من النجوم المفضلين لجيل الشباب الحالي خاصة في أدوار البطولة المطلقة، لذلك لم يكن هناك إقبال كبير من الشباب، وهم أكبر شريحة تهتم بدخول السينما.

 

منافسة شرسة

الفيلم  بدأ عرضه في السينمات في وقت يعرض فيه أربعة أفلام أخرى لنجوم كبار أصحاب شعبية كبيرة على الأرض، وهم كريم عبد العزيز “بيت الروبي”، أمير كرارة “البعبع”، أحمد فهمي “مستر إكس” وتامر حسني "تاج"، لذلك كان من الصعب على الفيلم الذي لا يضم نجم صف أول شاب أن ينافس هؤلاء.

 

دعاية ضعيفة

وكان أكثر نقاط ضعف الفيلم هو غياب الدعاية الجيدة، فالفيلم الذي يضم نجم هوليوود سكوت آدكنز بطل فيلم “بويكا”، لم يتم استغلاله الاستغلال الأمثل للتسويق للفيلم، حتى أن جزءا كبيرا من الجمهور لم يعلم أن الفيلم يضم أحد نجوم هوليوود، وهو أمر كاف على الأقل، لتحقيق الفيلم إيرادات جيدة ونجاحا أكبر من ذلك.

 

قصة الفيلم

تدور أحداث فيلم "مطرح مطروح" في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينيات في مصر، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراع بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية.

 

فريق عمل الفيلم

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب الفنان كريم عفيفي، كل من محمود حميدة، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا»، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.

 

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