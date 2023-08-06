الأحد 06 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

تفاصيل لقاء إليسا مع هدير أبو زيد في "التاسعة"

إليسا والمذيعة هدير
إليسا والمذيعة هدير ابو زيد، فيتو

إليسا، أجرت المذيعة هدير أبو زيد لقاء خاصا لبرنامج التاسعة مع النجمة اللبنانية إليسا على هامش حفلها في مهرجان العلمين الجديدة.

وتتحدث إليسا خلال اللقاء عن حبها لمصر والشعب المصري مؤكدة أنها لا تتأخر على مصر أبدا.

حب إليسا لمصر

وتقول إليسا خلال اللقاء: مودي بيكون حلو لما باجي مصر، وأستعد جيدا، وأعرف مدى حب الجمهور المصري لي".

وتحدثت أيضا عن حفلها الخيري الذي أحيته سابقا بدعوة من الدكتور مجدي يعقوب وقالت إن الفنان يجب أن يكون لديه رسالة ودور مجتمعي طول الوقت لأن الفن رسالة في حد ذاته.

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أغنية جديدة في الطريق

وكشفت إليسا خلال اللقاء أيضا أن تحضر لأغنية جديدة من ألبومها الجديد الذي ستطرحه قريبا بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيتها الأخيرة “بتمايل على Elbeat”.

كانت النجمة اللبنانية إليسا تألقت بالأمس في حفلها الغنائي الذي أحيته بمهرجان العلمين الجديدة وسط حضور كبير من جمهورها ومحبيها في ليلة من ليالي العلمين الجميلة.

وكانت المذيعة هدير أبو زيد أجرت سلسلة لقاءات خاصة مع عدد من النجوم في مهرجان العلمين الجديدة من بينهم راغب علامة، ونانسي عجرم، ورامي عياش.

مهرجان العلمين الجديدة

ويشارك في مهرجان العلمين الجديدة عدد كبير من نجوم الوطن العربي، ومن الأسماء التي تشارك في المهرجان إليسا والموسيقار عمر خيرت، وكذلك راغب علامة ونانسي عجرم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن مجموعة من الأسماء الجديدة خلال الأيام القادمة، من بينهم نجوم عالميين.

ويشهد المهرجان عددا من الفعاليات المهمة على مدار 44 يومًا، حيث انطلق المهرجان من يوم 13 يوليو، ويستمر حتى 26 أغسطس.

وفعاليات المهرجان لن تقتصر فقط على الحفلات الفنية، حيث يشهد أيضًا سباق سيارات وعروض طائرات Rc، وتحدي جيت سكي، وبطولات ترياثلون سباق ثلاثي، وبادل وتجديف وكرة قدم شاطئية، بجانب موكب الفراعنة للسيارات يضم 100 سيارة فارهة تجوب الشوارع من سفاجا إلى العلمين الجديدة. 

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إليسا مهرجان العلمين الجديدة حفل إليسا في العلمين المذيعة هدير أبو زيد برنامج التاسعة

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