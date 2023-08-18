الجمعة 18 أغسطس 2023
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محافظات

لمسة جمالية مبهجة، توحيد طلاء أكشاك الكهرباء بضواحي بورسعيد (صور)

تجميل أكشاك حي الضواحي
تجميل أكشاك حي الضواحي ببورسعيد، فيتو

واصلت شبكة كهرباء حي الضواحى ببورسعيد التابعة لشركة كهرباء بورسعيد برئاسة المهندس محمد طارق مدير الشبكة بالتنسيق مع حى الضواحى برئاسة  هالة أحمد أبو العز رئيس حى الضواحى تجميل ودهان أكشاك الكهرباء بحي الضواحى، وذلك لتحويلها إلى لوحات جمالية بهدف إضفاء الطابع الحضارى عليها.

تجميل أكشاك الكهرباء بحي الضواحي ببورسعيد , فيتو

وأوضح حي الضواحي في بورسعيد خلال تصريحات صحفية أن تجميل ودهان أكشاك الكهرباء بالحي يأتي ضمن خطة الشركة القابضة لكهرباء مصر في توحيد الهوية البصرية لمقار 26 فرعا على مستوى الجمهورية، وتطوير 100% من مراكز خدمة العملاء بكافة المحافظات

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ومن جانبها أكدت الأستاذة هالة أحمد أبو العز رئيس حى الضواحى أن دهان أكشاك الكهرباء بشوارع ومناطق الحى أضفى عليها شكلا حضاريا وجماليا بما يتماشى مع أعمال التطوير، ورفع كفاءة عدد من المناطق الشوارع الرئيسية التى يتم العمل بها حاليًا داخل نطاق الحى

واضافت رئيس الحى أنه تم التنسيق مع كهرباء الضواحى من أجل الانتهاء من دهان كافة أكشاك الكهرباء الواقعة داخل نطاق الحى، بما يتلائم مع جهود الحى في إضفاء الطابع الجمالي والحضارى على مناطق وشوارع الحى

تجميل أكشاك الكهرباء بضواحي بورسعيد، فيتو

من جانبه أكد المهندس محمد طارق مدير شبكة كهرباء الضواحى أن هذه الخطوة الأولية بطلاء أكشاك الكهرباء ووضع رقم خدمات الكهرباء والطوارئ عليها يأتى بهدف توحيد الهوية البصرية لخدمات الشركة، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين في الاستعانة برقم الخدمات والطوارئ فى حالة حدوث أى طارئ.

تجميل أكشاك حي الضواحي ببورسعيد , فيتو

كما أكد المهندس محمد طارق أن التعامل الإلكترونى بين المواطنين وشركات الكهرباء تشمل كافة الخدمات وليس دفع فواتير الكهرباء أو تقديم الشكاوى فقط ، موضحا أن المواطن سيقوم من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء بتقديم طلب تركيب عداد وطلب إجراء مقايسة وسداد قيمتها أيضا إلكترونيا من خلال شباك واحد يتم التعامل معه

 

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الشركة القابضة لكهرباء مصر الشركة القابضة لكهرباء المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

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