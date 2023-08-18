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رياضة

افتتاح بطولة كاس الفراعنة الدولية للجمباز الفني باستاد القاهرة

بطولة الفراعنة للجمباز،
بطولة الفراعنة للجمباز، فيتو

الجمباز، افتتح الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز، عضو الاتحاد الدولي، بطولة كأس الفراعنة الدولية للجمباز الفني (كبار وناشئين)، المقامة على صالة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي وتستمر حتى يوم 20 أغسطس الحالي.

حفل افتتاح بطولة الفراعنة للجمباز

حضر حفل الافتتاح كل من ارتور مارك فيش عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز، وبيطاري عبد الصادق رئيس الاتحاد المغربي، عضو المجلس الاستشاري بالاتحاد الدولي والمهندس صالح الغويري نائب رئيس الاتحادين الاردني والعربي للجمباز ورؤساء الوفود المشاركة إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمباز.

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وفي كلمته رحب الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز بالوفود المشاركة متمنيا السلامة والتوفيق للجميع وقضاء أوقات ممتعة على أرض الكنانة مصر خلال أيام البطولة.

وأكد أمين أن بطولة كأس الفراعنة أصبحت من أهم البطولات في العالم وتحظى بأهمية ومكانة كبرى لدى الاتحاد الدولي الذي يضع مصر في مقدمة الدول التي قامت بتطوير رياضة الجمباز وتسير بخطوات ثابتة نحو القمة.

وأتم أمين كلمته بأن اتحاد الجمباز يسعى بكل قوة من خلال استضافة وتنظيم البطولات والمشاركة في البطولات العالمية إلى تحقيق الهدف الأهم والتتويج بميدالية أولمبية في رياضة الجمباز.

وكان حفل الافتتاح قد بدأ بعزف السلام الوطني للجمهورية مصر العربية ثم عرض فيلم تسجيلي عن بطولة الفراعنة الدولية في نسخها السابقة وعرض أعلام الدول المشاركة.

يذكر أن البطولة تشهد مشاركة  12 دولة وهي "مصر البلد المضيف وأذربيجان والهند والمغرب والأردن وقطر وتونس وأرمينيا وجورجيا وتايوان وكرواتيا ولبنان".

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انطلاق بطولة الفراعنة الدولية لـ الجمباز الفني بالقاهرة غدا

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