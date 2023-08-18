تفاصيل تنفيذ "إينى" الإيطالية مشروعا وطنيا في بورسعيد

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع ممثلي شركة إينى الإيطالية وعدد من مسئولي وزارتى البترول والبيئة، وبحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعى بوزارة الزراعة نيابة عن الوزير السيد القصير وزير الزراعة، حيث ناقش الاجتماع المقترحات المقدمة من شركة إينى الإيطالية لدراسة تنفيذ مشروع مجتمعي جديد في محافظة بورسعيد، في إطار المساهمات المجتمعية لقطاع البترول والغاز بالمحافظة.

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في هذا الصدد، أشاد عدد من نواب البرلمان بهذا المشروع، مؤكدين أنه سيحدث نقلة نوعية في تحسين مستوى الإقتصاد، علاوة على استمرار عجلة الإنتاج في مصر، في ظل التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية التي يشهدها العالم أجمع.





بداية، أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بالخطوة التى اتخذتها الحكومة لإقامة مشروع نظام لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية في منطقة القابوطى ببورسعيد، مؤكدا أن هذا المشروع سيسهم في تحسين الاقتصاد القومي للدولة.

وأشار “ الشوربجي ” في تصريحات خاصة إلى أن هذا المشروع سوف يسهم أيضًا في استمرار عجلة الإنتاج في مصر، لاسيما في ظل التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية التي يشهدها العالم أجمع وكان لها تأثيرًا سلبيًا على كافة القطاعات وعلى رأسها الزراعة والصناعة حيث تمثل طوق النجاة للشركات الصناعية.



في سياق متصل،أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالخطوة التى اتخذتها الحكومة لإقامة مشروع نظام لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية بصورة آمنة في منطقة القابوطى ببورسعيد واستخدامها في توليد وقود الغاز الحيوي " البيوجاز" والأسمدة العضوية، وما ينتج عن هذا المشروع من مردود إيجابى للحفاظ على البيئة وكذلك المنافع الاقتصادية لمنطقة المشروع، معتبراُ هذا المشروع بمثابة إضافة كبيرة للاقتصاد الوطني.



توليد الطاقة وإنتاج الاسمدة



وأكد " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم، على الاهمية الكبيرة لمثل هذه المشروعات لدعم الاقتصاد الوطني مؤكدًا انها تحقق مكاسب متعددة فى مقدمتها توليد الطاقة وإنتاج الاسمدة وتوفير العملة الصعبة والآلاف من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة، معلنًا اتفاقه التام مع تأكيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على الاهتمام بالمساهمات المجتمعية لقطاع البترول والغاز في مناطق عمله وتلبية أولويات المحافظات في المجالات ذات الصلة بالمواطن تأكيدا على المشاركة المجتمعية الفاعلة للقطاع.



وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد، بتأكيد المهندس طارق الملا على أن مقترح المشروع المقدم من شركة إينى يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتوجهات الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات والإدارة الآمنة للمخلفات مثمنًا تأكيد الوزير طارق الملا على إعداد دراسات جدوى دقيقة قبل البدء في إقرار تنفيذ المشروع، والتأكد من كافة جوانبه فنيًا ومراجعة المدخلات والمخرجات الخاصة بتنفيذه مع الجهات ذات الخبرة ممثلة في وزارتى البيئة والزراعة بالإضافة الى محافظة بورسعيد.



وأعلن الدكتور محمد عبد الحميد اتفاقه مع اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد فى توجيه الشكر لوزارة البترول وشركة إينى الإيطالية على مبادراتها المتواصلة لتقديم مساهمات مجتمعية من خلال مشروع حقل ظهر في مجالات تخدم أهالي المحافظة بشكل ملموس مثل الرعاية الصحية والتعليم ومراكز تنمية الشباب وأن مشروعاتها نموذج يحتذى به في مجال التنمية المجتمعية.



مؤكدًا أن الحكومة أحسنت صنعًا فى اختيار المكان المناسب لإقامة هذا المشروع، خاصة أن اللواء عادل الغضبان يحرص دائمًا على المتابعة المستمرة والدقيقة والتى تكفل تحقيق النجاح لجميع المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها التى تتم على أرض المدينة الباسلة.



ووجه الدكتور محمد عبد الحميد تحية قلبية للواء عادل الغضبان الذى حقق نجاحات كبيرة ومبهرة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجعل محافظة بورسعيد واحدة من أهم المحافظات الاقتصادية والصناعية الواعدة، مشيدًا بجميع المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية داخل محافظة بور سعيد.

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