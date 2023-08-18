حي مناخ بورسعيد: إزالة فورية لمحل بشقة سكنية في منطقة الكويت (صور)

شنت الأجهزة التنفيذية التابعة لحي المناخ ببورسعيد،اليوم الجمعة، حملة مكبرة لإزالة فورية محل تجاري مقام داخل شقة سكنية في الدور الأرضي بمنطقة الكويت بدون ترخيص ؛ وذلك لمخالفة شروط التعاقد والترخيص واستخدام الشقة في غير المخصص لها.

ومن جانبه قال الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ ببورسعيد إن الحملة جاءت ضمن الحملات المكبرة التى قام بها تنفيذي الحي والإدارات المعنية ؛ للتفتيش علي الوحدات السكنية والأسواق والمحال التجارية ؛ لمراجعة شروط التعاقد وسداد مستحقات الدولة ومراجعة عقود التخصيص ومدى قانونيتها والترخيص وكذا مدى تطبيق شروط التعاقد.

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جانب من حملة حي المناخ ببورسعيد , فيتو

وكان الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ ببورسعيد قد شكل عدة لجان للمراجعة فى الوحدات السكنية والمحلات والتأكيد من الوضع القانوني تنفيذا لشروط التعاقد والتخصيص الممنوح، وعليه قامت اللجان وعلي رأسها الإدارة الهندسية برئاسة المهندسة زيزي العباسي ومديرو الإدارات التابعة لها بحملة مكبرة لتنفيذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

جانب من حملة حي المناخ ببورسعيد , فيتو

وأكد الدكتور منصور بكري خلال تصريحاته الصحفية مشددا أنه لا تهاون مع المخالفين وسيتم رصد ومتابعة كافة المخالفات والتعديات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والضرب بيد من حديد ضد كل متعد علي أملاك الدولة.

حملة حي المناخ ببورسعيد , فيتو

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