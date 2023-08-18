مشوار مؤمن زكريا مع الأهلي بعد تعيينه مساعدا لرئيس قطاع الناشئين

الأهلي، أعلن النادي الأهلي تعيين مؤمن زكريا لاعب الفريق السابق مساعدا لرئيس قطاع الناشئين بالنادي وجاء ذلك بعد جلسة عقدها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي مع مؤمن زكريا ووليد سليمان رئيس قطاع الناشئين.

مشوار مؤمن زكريا مع كرة القدم

بدأ مؤمن زكريا مشواره مع الساحرة المستديرة من داخل النادى الأهلي وبالتحديد عام 2004 حتى عام 2008 ثم انضم إلى نادي الإنتاج الحربي موسم 2010/2009 قبل أن ينتقل للنادي المصري البورسعيدي مع بداية فترة الانتقالات الشتوية موسم 2011/2010 الذي شهد تألقًا كبيرًا للاعب الدولي.

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الانتقال إلى نادي إنبي ثم الزمالك

انتقل بعد ذلك إلى نادي إنبي في فترة الانتقالات الشتوية موسم 2012/2011.

وانضم مؤمن زكريا بعد ذلك إلى نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة من نادي إنبي موسم 2013/2012 مقابل مليون ونصف جنيه، وشرط جزائي في حالة خروج الزمالك من دوري أبطال أفريقيا لعام 2014 يعود إلى ناديه إنبي وفاز مع الزمالك ببطولة كأس مصر موسم 2014.

العودة إلى الأهلي مرة أخرى

وعاد إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية موسم 2015/2014 مقابل خمسة ملايين جنيه، ولمدة خمسة مواسم من نادي إنبي بعد انتهاء الإعارة لنادي الزمالك.

إعارة مؤمن زكريا إلى الدوري السعودي

أعاره الأهلي إلى نادي الأهلي السعودي مطلع عام 2018 وإلى نادي أحد مطلع عام 2019.

بطولات مؤمن زكريا مع الأهلي

فاز مؤمن زكريا ببطولة الدوري الممتاز ثلاث مرات مع القلعة الحمراء إلى جانب تحقيقه بطولة واحدة لكأس مصر في عام 2017 ومثلها للسوبر المحلي فى عام 2015.

مرض مؤمن زكريا

تعرض مؤمن زكريا للإصابة على مستوى المخ تسببت في إبعاده عن الملاعب نهاية عام 2108 الأمر الذي جعل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يقرر صرف قيمة عقده بالكامل خالصة من الضرائب بالإضافة إلى تحمل نفقات علاجه بالولايات المتحدة الأمريكية.

مرض مؤمن زكريا هو التصلب الجانبي الضموري في العضلات، وهو مرض نادر الحدوث لا يصاب به إلا شخص من كل مليونين، وهو مرض سريع الانتشار في جميع أنحاء الجسم، ومع تفاقم الوضع ينتقل الضمور من العضلات إلى الأعصاب، وبالتالي يفقد الجسم سيطرته على العضلات وهو ما يؤثر على جسم الانسان وجميع حواسه حتى النطق.

وعن حالة مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكدت الدكتورة ناجية فهمي مدير مركز الأعصاب والعضلات بكلية الطب بجامعة عين شمس، أن النوع الذي يعاني منه مؤمن زكريا هو التصلب الجانبي للضمور، ويصيب الخلايا العصبية بالحبل الشوكي، موضحة أنه لم يتم ابتكار علاج لهذا المرض.

أسباب مرض مؤمن زكريا

لا تتوفر أسباب معروفة حول الإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري، ولا يعرف العلماء بعد لماذا يصيب المرض بعض الناس دون غيرهم، ومع ذلك أشارت الأدلة من الدراسات العلمية إلى أن كلا من الجينات والبيئة يلعبان دورًا في تطوير هذا المرض.

ويحدث خلل فى الحمض النووي DNA، بسبب فيروس ومعادن تصيب الجهاز العصبي، كما يحدث خلل في جهاز المناعة، إضافة إلى طبيعة المهنة، حيث لُوحظ أن اللاعبين الرياضيين والعسكريين الأكثر إصابة بهذا المرض.