حملة لإزالة الأبنية المخالفة بالمهد في الشرقية

وجهت الأجهزة التنفيذية بمركز أبو حماد حملة مكبرة لتنفيذ إزالة لتعديات البناء المخالف بالوحدة المحلية بالإسدية عبارة عن تعدي بالطوب الدبش علي مساحة ٤٠م بناحية المحجر وفي مركز فاقوس بالوحدة المحلية بالنوافعة تم فك شدة خشبية مجهزة لصب سقف الدور الثاني علوي على مساحة ١٠٠ متر تقريبا باسم المواطن ( م ص م ) بكفر الأشقم. وعلى جانب آخر وبالوحدة المحلية بالصالحية تم تنفيذ إزالة حالتين عبارة عن شدة خشبية للدور الثالث علوي بالعبابسة باسم المواطن ( ك. م. س )، وشدة خشبية للدور الثاني علوي بالقواعد باسم المواطن ( ح ا خ ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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إزالات بمشتول ومنيا القمح

هذا وقد تمكنت رئاسة مركز ومدينة مشتول من التصدي في المهد لحالات تعد بالبناء المخالف عبارة عن بناء سور بدون ترخيص بالوحدة المحلية بالصحافة وتمت الإزالة كليا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بتنفيذ إزالات فورية لبروز خارجى من الخشب المخالف بشارع سعد زغلول باسم المواطن م.ش وتمت الإزالة الكلية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

تكليفات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية

تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب. حيث شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعد على أراض زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

الوحدة المحلية بالظواهرية

هذا وقد توجهت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية اليوم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالظواهرية والقسم الهندسي بالوحدة المحلية بإزالة حظيرة مواشي بناحية جمعية الحمر الزراعية على مساحة قيراط تقريبًا وتم تنفيذ الإزالة كاملة بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بالحسينية ومركز شرطة م أبو عمر وتطبيق القانون على المخالفين، وهو ما دفع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إلى التشديد على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

إزالة بناء مخالف بالإبراهيمية

وفي مركز الإبراهيمية حيث تم إزالة تعدي بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني لمدينة الإبراهيمية على مساحة ١٠٠ متر تقريبا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وفي مركز فاقوس، تم تنفيذ إزالة حالة لسور من الطوب الأبيض البلوك بطول ٥٠ مترا تقريبا باسم المواطن ( س م ا ) بناحية عزبة المطالقة بإكياد البحرية وتمت الإزالة كلية على نفقة المواطن. وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

إزالة ميزان بيسكول مخالف بالاخيوة

كما شنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالأخيوة بإزالة بيسكول مخالف بناحية الأخيوة على مساحة ٢٠ مترا وتطبيق القانون على المخالفين. وتمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز أولاد صقر بإزالة بناء داخلى مخالف لشروط الترخيص بطول 20 م داخل مطعم بالمدينة، فضلا عن إزالة بناء للدور الأول علوى على مساحة 120م مبانى بحى الصباغين بالمدينة وتطبيق القانون على المخالفين.