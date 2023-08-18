الجمعة 18 أغسطس 2023
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محافظات

ختام أعمال لجنة متابعة الأسمدة لوضع حلول مشكلات كارت الفلاح بالوادي الجديد

وفد وزارة الزراعة
وفد وزارة الزراعة بالوادي الجديد، ڤيتو

عقد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد والمهندس محمد كامل محمد مدير عام التعاون والمهندسة نجلاء حسن السعداني مدير تنفيذي كارت الفلاح، اجتماعًا موسعًا مع لجنة الاسمدة من وزارة الزراعة والتي تضم مهندس علاء الجبالي - الإدارة المركزية للإصلاح الزراعي، والمهندس محمد بدوي - الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، والمهندس أحمد السيد -  الإدارة المركزية لشئون المديريات عقب انتهاء عمل لجنة الوزارة.

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وأوضح الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن الاجتماع تناول مناقشة أهم المعوقات والعقبات التي تواجه العمل بكارت الفلاح بمحافظة الوادي الجديد كذلك ملاحظات توريد وصرف الأسمدة بالجمعيات وأهم المتطلبات التي تحتاجها الجمعيات والتي تزيد من كفاءتها.

يذكر أن مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، أعلنت بداية الإسبوع الجاري، وصول لجنة الأسمدة من وزارة الزراعة، تضم المهندس علاء الجبالي، الإدارة المركزية للإصلاح الزراعي، والمهندس محمد بدوي، الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، والمهندس أحمد السيد، الإدارة المركزية لشئون المديريات، والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 648 لسنة 2011م لمتابعة توريد وصرف الأسمدة على قطاعات وزارة الزراعة الثلاثة“ الائتمان - والإصلاح - والاستصلاح”.

قال مجدي المرسي، مدير مديرية الزراعة بالوادى الجديد، إن اللجنة قامت بالمرور على الجمعيات الزراعية والوحدات الزراعية ومتابعة موقف الأسمدة في نطاق محافظة الوادي الجديد وحل المشكلات والعقبات التي تواجه كارت الفلاح، إلى جانب متابعة آليات صرف الأسمدة والالتزام بتعليمات اللجنة التنسيقية للأسمدة.

وفي ضوء اهتمام الوزارة بمسايرة التقدم التكنولوجي فى التحول الرقمي فقد قامت وزارة الزراعة بالعمل على التوسع في منظومة التحول الرقمي والزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي بإطلاق العديد من الخدمات الرقمية (20 خدمة) والانتهاء من منظومة كارت الفلاح وإطلاق المنصة الزراعية الإلكترونية. 

 وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة تقدم العديد من الخدمات الزراعية بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين ومنها توفير التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج وبأسعار مدعمة وخدمات تحسين التربة وتقديم الميكنة الزراعية والتسوية بالليزر والزراعة بالسطارات وتطهير المساقي والخدمات الإرشادية والحملات القومية للنهوض بالمحاصيل، إضافة إلى دعم مباشر لمزارعي قصب السكر فى الميكنة ومكافحة الآفات ودعم تطوير وتحديث الري.

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