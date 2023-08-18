الجمعة 18 أغسطس 2023
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محافظات

ضبط 15 طن أسمدة زراعية وأعشاب مجهولة المصدر بالبحيرة (صور)

حملات رقابية بمحافظة
حملات رقابية بمحافظة البحيرة، فيتو

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة  مجدي الخضر وتحت إشراف  مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية بتنفيذ عدة حملات تموينية أبو حمص أسفرت عن ضبط 200 شيكارة أعشاب بإجمالي 5 أطنان و200 شيكارة أسمدة زراعية بإجمالي 10 أطنان مجهولة المصدر  كما تم تحرير 6 محاضر لمحلات تجارية مختلفة الأنشطة لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وبحملات مماثلة بمراكز المحمودية وأبو حمص وإدكو تم ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 27 جراما و22 جراما للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبزين تصرفا في 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع و8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، كما تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف.

ضبط 15 طن أسمدة زراعية وأعشاب مجهولة المصدر بالبحيرة، فيتو
ضبط 15 طن أسمدة زراعية وأعشاب مجهولة المصدر بالبحيرة، فيتو

وبمركز كوم حمادة تم ضبط 10 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 12 محضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز.

ويأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وايضا في إطار توجيهات رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لحركة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة، مشددًا على التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء أو تخزين أو إحتكار السلع، حيث أكد على طرح السلع التي يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة.

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حملات رقابية البحيرة ابوحمص اسمدة زراعية نائب محافظ البحيرة

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