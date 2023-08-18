وزير الخارجية الإيراني: أجريت مع محمد بن سلمان محادثات مثمرة ومفيدة

استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان، وبحث الطرفان العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

ولي العهد السعودي يستقبل وزير الخارجية الإيراني

ومن جانبه قال وزير الخارجية الإيراني، في مؤتمر صحفي عقده اليوم:" أجريت مع الأمير محمد بن سلمان محادثات مثمرة ومفيدة".

وفي وقت سابق من اليوم أجرى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، زيارة تفقدية لسفارة طهران في الرياض، وذلك على هامش الزيارة التي يجريها إلى المملكة العربية السعودية.

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زيارة وزير الخارجية الإيراني لسفارة بلاده في الرياض

وخلال جولته التفقدية أطلع وزير الخارجية الإيراني على الإجراءات المتخذة لتجهيز سفارة طهران في الرياض وتحدث مع أعضاء السفارة.

ووصل وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية يوم أمس الخميس، التقى خلالها نظيره السعودي الأمير، فيصل بن فرحان، تناولا خلاله أهم القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وجاء في بيان صحفي مشترك لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، سر زيارة الأخيرة للملكة في هذا التوقيت.

وذكر فيصل بن فرحان، بعد استقباله نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في الرياض، أن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران نقطة مفصلية للأمن بالمنطقة.

وشدد وزير الخارجية السعودي على تطلع المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية مع طهران، مضيفًا أن الرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة بين الجانبين.

دعم إيران لملف السعودية لاستضافة إكسبو 2030

وأشار المسئول السعودي في مؤتمر صحفي مشترك بمقر الوزارة، مع نظيره الإيراني اليوم الخميس، إلى أن المملكة حريصة على تفعيل الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية مع إيران، وقال: "نسعى لتفعيل العلاقات مع طهران بناء على الاحترام المتبادل".

كما أضاف أن المملكة تثمن دعم إيران لملف السعودية لاستضافة إكسبو 2030.

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأنه أجرى مباحثات مثمرة في الرياض، مضيفًا: "نثمن دور المملكة في المنطقة". وقال: "بإمكاننا العمل مع السعودية لحل الموضوعات العالقة بالمنطقة بشكل فوري".