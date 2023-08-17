محافظ جنوب سيناء يشارك فى اجتماع مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية

شارك اليوم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فى اجتماع مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية والذي انعقد بمقر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية بالقاهرة.

وافتتح الاجتماع باحتفال تكريم مهيب لمحافظ جنوب سيناء والعضو الرئيسي بمجلس أمناء الجامعة حيث تم منح اللواء خالد فودة السيف الذهبى والمفتاح الذهبي للجامعة.

تقديرا لجهوده وعرفانا لدوره فى دعم الجامعة غير المحدود الذي يقدمه للجامعة وطلابها كذلك للدور الوطنى الرائع والجهد اللا محدود الذي قدمه وأجهزة المحافظة لإعداد وتجهيز مدينة شرم الشيخ لإنجاح مؤتمر المناخ كوب ٢٧ والذي استضافته شرم الشيخ فى نوفمبر الماضى بعد ان أكدت شرم الشيخ بأنها مدينة السلام المدينة الخضراء الذكية واحسن مدينة فى العالم احتضنت مؤتمر المناخ منذ بدء تنظيمه.

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جدير بالذكر أنه تم مناقشة العديد من الموضوعات الهامة والتي كان أبرزها مناقشة الموازنة السنوية العامة للجامعة عن العام المالى المنصرم ٢٠٢٢/٢٠٢٣ مع دراسة تحليلية ومقارنة للميزانية بالمقارنة بالسنوات الماضية وتحليل نقاط القوة ومناقشة أي ملاحظات فيها والتوصيات.

كما نوقش أيضا عرض لمنظومة مراقبة وتحقيق جودة العملية التعليمية ونظام الجامعة بهدف الارتقاء بها أكثر فأكثر حيث اتفق على أهمية إشراك الطلاب فى وضع التخطيط للعملية التعليمية بالجامعة وضرورة الإكثار من اللقاءات الدورية المشتركة مع أقرانهم من الجامعات الأخرى فى مصر أو من الدول الأجنبية المتعاونه جامعاتها مع جامعة الملك سليمان.

هذا وقد أكد المحافظ ضرورة زيادة أعداد المنح الدراسية سواء الجزئية أو الكلية لدعم طلاب جنوب سيناء وتخفيف الأعباء من على عاتق أولياء أمورهم من مواطنى جنوب سيناء.