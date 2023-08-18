الجمعة 18 أغسطس 2023
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محافظات

افتتاح 8 مساجد جديدة بتكلفة 20 مليونا و498 ألف جنيه بالبحيرة (صور)

افتتاح 8 مساجد جديدة
افتتاح 8 مساجد جديدة بالبحيرة، فيتو

قامت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة اليوم بافتتاح 8 مساجد جديدة بمراكز ( الدلنجات  - أبو حمص - إيتاي البارود  - الرحمانية - المحمودية - شبراخيت - حوش عيسى ) بتكلفة إجمالية 20 مليونا و498 ألف جنيه وهم مسجد الشرقي - زمران النخل - الدلنجات مساحة 662 م 2 بتكلفة إجمالية 3 مليون و500 ألف جنيه.

كما تم افتتاح مسجد القرية الحمراء - كوم عزيزة - أبو حمص على مساحة  270 م2 بتكلفة إجمالية 200 ألف جنيه، ومسجد الأحمدية - قرية شنديد - إيتاي البارود على مساحة 330 م2 بتكلفة إجمالية 198 ألف جنيه، ومسجد عزبة الكوم - الرحمانية على مساحة  360 م2 بتكلفة إجمالية 3 مليون و700 ألف جنيه.

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افتتاح 8 مساجد جديدة بمحافظة البحيرة، فيتو

 

افتتاح 8 مساجد جديدة بمحافظة البحيرة، فيتو
افتتاح 8 مساجد جديدة بمحافظة البحيرة، فيتو

 

افتتاح 8 مساجد جديدة بمحافظة البحيرة، فيتو

بالإضافة إلى افتتاح مسجد النور - قرية انطون - المحمودية على مساحة  492 م2 بتكلفة إجمالية 4 مليون و500 ألف جنيه، ومسجد الرحمن - كفر السابي - شبراخيت على مساحة  585 م2 بتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه، ومسجد الرحمن - النخلة البحرية - أبو حمص على مساحة 441 م2 بتكلفة إجمالية 3 مليون و500 ألف جنيه، وأيضا مسجد عزبة حنفي البحري - عمارة - حوش عيسى على مساحة  81 م2 بتكلفة إجمالية 900 ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان اسم الله الرحيم و"دعوة للتراحم" أن الله ( عز وجل) هو الرحمن الرحيم، يكشف الكروب،  ويغفر الذنوب، ويرحم عباده في الدنيا والآخرة.

افتتاح 8 مساجد جديدة بمحافظة البحيرة، فيتو
افتتاح 8 مساجد جديدة بمحافظة البحيرة، فيتو
إفتتاح 8 مساجد جديدة بمحافظة البحيرة، فيتو

 

ولا شك أن المؤمن الحق الذي يستشعر رحمة الله تعالى، يقبل على ربه تائبا، آملا  في رحمة ربه وعفوه، كما أنه يرحم عباد الله حتي يرحمه الله.
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.  

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