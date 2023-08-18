أول صورة لضحية القتل على يد زوجها في الغربية

تنشر فيتو أول صورة لربة منزل قُتلت على يد زوجها بقرية صالحجر التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية فجر اليوم.

وكان زوج في العقد الرابع من عمره سدد طعنات نافذة لزوجته بأداة حادة بمنزل والدها بسبب خلافات أسرية بينهما.

وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلى طوارئ مستشفى بسيون المركزي ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل غرفة العناية المركزة وتم التحفظ على الجثة في المشرحة.



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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية صالحجر يفيد بوفاة "م.ر.ا" 34 سنة على يد زوجها "ش.ا" 39 سنة بطعنات نافذة بواسطة أداة حادة بسبب خلافات أسرية.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وسماع أقوال شهود العيان.

كما أفاد شهود عيان من أهالي قرية صالحجر بأن الخلافات الزوجية دفعت الزوج الأب لطفلين للتخلص من حياة شريكة حياته بسبب ضغوط نفسية واقتصادية وسلم نفسه إلى الأجهزة الأمنية مرددا عبارة "أنا خلصت على مراتي أم عيالي".

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرتها وحجز المتهم علي ذمة التحقيقات.