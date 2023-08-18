ورش فنية وجلسات حكي تفاعلية ضمن الأنشطة الصيفية بالبحيرة (صور)

أشار أحمد الهواش - مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور أنه تم تنظيم جلسات حكى شيقة بعنوان "الحكواتي" مع الحكاء هيثم شكري، بالمكتبة وفروعها بالدلنجات وكفر الدوار واستفاد منها 264 طفل وطفلة.

كما تنوعت الورش بين الحكى والجلسات التفاعلية والمسابقات وفي الختام أقيمت فعاليات بالمسرح الروماني بحديقة مكتبة مصر العامة بدمنهور.

ويأتي ذلك ضمن الفعاليات الثقافية والفنية والأنشطة المختلفة التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة لإثراء الحركة الثقافية والفنية والفكرية وتشجيع المهارات الإبتكارية وتنمية المواهب الفنية، وكذا الإرتقاء بالذوق العام والمستوى الفكري والثقافي للمواطنين.

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فعاليات الأنشطة الصيفية بمحافظة البحيرة، فيتو

فعاليات الأنشطة الصيفية بمحافظة البحيرة، فيتو

فعاليات الأنشطة الصيفية بمحافظة البحيرة، فيتو

فعاليات الأنشطة الصيفية بمحافظة البحيرة، فيتو

كما يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة وفي إطار الدور الهام لمكتبة مصر العامة بدمنهور وفروعها في نشر الثقافة والمعرفة وتقديم الخدمات والأنشطة والدورات التدريبية والتأهيلية التي من شأنها رفع المستوى الثقافي والتوعوي لأبناء محافظة البحيرة.

وفي إطار منفصل، نظم قصر ثقافة دمنهور "كرنفال الفن والحياة" ضمن مبادرة " ثقافتنا في اجازتنا" الخميس الماضي الموافق 10 أغسطس والذي استمر حتى الإثنين 14 أغسطس.

فعاليات الأنشطة الصيفية بمحافظة البحيرة، فيتو

فعاليات الأنشطة الصيفية بمحافظة البحيرة، فيتو

فعاليات الأنشطة الصيفية بمحافظة البحيرة، فيتو

وتضمن الكرنفال اليومي ورش فنية متنوعة ومسابقات وسينما للأطفال وفرق فنية واستعراضية، حيث يتضمن الخميس 10 أغسطس (عرض فیلم Bolt مدبلج - ورشة رسم وتلوين)، والجمعة 11 أغسطس (عرض فیلم Lyle Lyle Crocodile - ورشة طي الورق - ورشة فوم جليتر - مسابقة فنية - حفل فرقة البحيرة للموسيقى العربية).

كما تضمن يوم السبت 12 أغسطس (فیلم The Bad Guys - ورشة عجينة سيراميك - ورشة رسم وتلوين - حفل فرقة البحيرة للإنشاد الديني)، والإثنين 14 أغسطس (فیلم Coco - ورشة نحت بالصلصال - ورشة رسم وتلوين - حفل فرقة البحيرة للفنون الشعبية).