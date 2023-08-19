10 وصايا نبوية غالية للنساء، تعرف عليها

ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وأداء العبادات ومع ذلك لم يغفل اختصاص المرأة بوصايا وتكاليف، تدل على شخصيتها المستقلة عن الرجال.

وصايا النبي للنساء

ولذا فقد خصص النبي - صلى الله عليه وسلم - للنساء يوما يعلمهن فيه دون الرجال حيث روى أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: قالت النساء للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يومًا من نفسك، فوعدهن يومًا لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن..)(البخاري) كما خص النبي الكريم في سنته الشريفة النساء ببعض الأحاديث التي تدل علي خصوصيتهن نورد منها 10 وصايا نبوية غالية للنساء في هذا التقرير

Advertisements

1- وجوب إخلاص النية لله

قال -صلى الله عليه وسلم-" يا عائشة عليك بتقوى الله عز وجل، والرفق، فإن الرفق لم يك في شيء قط إلا زانه، ولم ينزع من شيء قط إلا شأنه.

2- ترك محقرات الذنوب

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"يا عائشة إياك ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طالبًا وقد ورد عن الحبيب -صلى الله عليه وسلم- فقال: "يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار"[١٧] وفي رواية "تصدقن وأكثرن الاستغفار"

3- المرأة راعية في بيتها:

عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ( ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته: فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهى مسئولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته )(مسلم).

4- طاعة الزوج:

عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ( إذا صلَّت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت )(ابن حبان).

وعن حصين بن محصن قال: حدثتني عمتي قالت: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض الحاجة فقال لي: (أي هذه ! أذات بعل ؟ قالت: نعم، قال: كيف أنت له ؟ قالت: لا آلوه ( لا أقصر في طاعته وتلبية ما يطلبه) إلا ما عجزت عنه، قال: فانظري أين أنت منه، فإنه جنتك ونارك )(أحمد).

وأكد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في وصايا كثيرة للمرأة على حقوق زوجها عليها، وجعل أول وأهم هذه الحقوق: الطاعة في غير معصية الله، وحسن عشرته وعدم معصيته، فعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ( اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما: عبد آبق من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع )(الطبراني).

وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ: عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ( لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق )(أبو داود).

أبرز وصايا النبي للنساء

5- التحذير من الطلاق:

حذر النبي ـ صلى الله عليه وسلم المرأة من الطلاق، ومن طلبه من غير حاجةٍ مُلْجئةٍ وملحةٍ له، فعن ثوبان ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (أيما امرأة سألت طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة) (الترمذي).

وعن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجىء أحدهم فيقول: فعلتُ كذا وكذا، فيقول: ما صنعتَ شيئًا. قال: ثم يجىء أحدهم فيقول: ما تركتُهُ حتى فَرَّقْتُ بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نِعْم أنت )(مسلم).

6- كاسيات عاريات:

عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت (الجِمال طوال الأعناق) المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا )(مسلم).

7- الاستغفار وكثرة التصدق

فقد روي عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: يا مَعشرَ النِّساءِ تصدَّقنَ، وأَكْثِرنَ منَ الاستغفارِ، فإنِّي رأيتُكُنَّ أَكْثرَ أَهْلِ النَّارِ، فقالتِ امرأةٌ منهنَّ جَزِلةٌ: وما لَنا يا رسولَ اللَّهِ أَكْثرَ أَهْلِ النَّارِ ؟ قالَ: تُكْثرنَ اللَّعنَ، وتَكْفُرنَ العَشيرَ، ما رأيتُ من ناقِصاتِ عقلٍ ودينٍ أغلَبَ لذي لُبٍّ منكنَّ، قالَت: يا رسولَ اللَّهِ وما نُقصانُ العقلِ والدِّينِ ؟ قالَ: أمَّا نُقصانِ العقلِ: فشَهادَةُ امرأتينِ تعدِلُ شَهادةَ رجُلٍ، فَهَذا مِن نقصانِ العَقلِ، وتمكُثُ اللَّياليَ ما تُصلِّي، وتُفطرُ في رمضانَ، فَهَذا من نُقصانِ الدِّينِ.

8- الحذر من التشبُّه بالرجال:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال (4).

9- الحج والعمرة جهاد النساء

.. قال الرسول ﷺ لما قالت عائشة: يا رسول الله! نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟! قال عليه الصلاة والسلام: عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة

10-الحفاظ على مشاعر المرأة

عن أنس بن مالك عن الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ إذ قال: (كانَ للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَادٍ* يُقَالُ له أنْجَشَةُ، وكانَ حَسَنَ الصَّوْتِ، فَقالَ له النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: رُوَيْدَكَ يا أنْجَشَةُ، لا تَكْسِرِ القَوَارِيرَ)