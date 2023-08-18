فصل التيار الكهربائي غدًا عن 3 مناطق بواحة الفرافرة في الوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن فصل التيار الكهربائي، صباح غدا السبت، عن قرى النهضة واللواء صبيح، وخط الكفاح.

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، في بيان لها، أن عملية فصل التيار الكهربائي، ستجري غدًا السبت، عن قرى النهضة واللواء صبيح من الساعة الرابعة فجرا وحتى الساعة الثامنة صباحا وعلى خط الكفاح من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرًا، ولفتت إلى أن عملية الفصل تهدف إلى إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة بخطوط الكهرباء بمجمع كهرباء الفرافرة.

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وتتقدم الوحدة المحلية، بالإعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشدة المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ "القطع المؤقت" للخدمة، اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.

يأتي ذلك بناء على تعليمات وزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء والطاقة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وضرورة إعلام المشتركين بتوقيتات فصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة وتنفيذ خطط الإحلال والتجديد قبل الفصل من خلال كافة القنوات المتاحة للوصول وإعلام المشتركين.

تحركات عاجلة من الحكومة لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء..

تسعى الحكومة إلى إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء التي كانت الشغل الشاغل للمصريين خلال الأيام القليلة الماضية، وكان من بين أسبابها الرئيسية موجة الحر الشديدة التي ضربت البلاد مؤخرا، وأدت إلى ارتفاع الأحمال على الشبكة القومية.

إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء قريبا

وفي هذا الصدد، وجه الرئيس السيسي بسرعة انتهاء فترة تخفيف الأحمال بتعزيز الخطط الوطنية لزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وأعرق الخبرات العالمية في هذا المجال، في إطار المتابعة المستمرة لملف تأمين احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية من التيار الكهربائي بشكل مستدام وثابت، لتحديد متى يتوقف انقطاع الكهرباء في مصر ضمن اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، متابعًا الإجراءات الجارية، سواءً للتغلب على الأزمة أو لمنع تكرارها مستقبلًا.

جاء الاجتماع بهدف تجنُّب تكرار حدوث انقطاع التيار الكهربائي مستقبلًا، ووضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع الاحتمالات المختلفة؛ أخذًا في الحسبان ما أُنجز في قطاع الكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية من مشروعات واستثمارات ضخمة، ضاعفت إجمالي القدرات الإنتاجية من نحو 30 جيجاواط إلى نحو 60 جيجاواط.

وفي ظل التقلبات المستمرة عالميًا في العوامل السياسية والاقتصادية والبيئية، وجه الرئيس بمواصلة العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الحالية وتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت ممكن، مع تعزيز جهود ومسارات تعظيم العائد والقيمة المضافة من مشروعات الكهرباء والطاقة، بما يوفر الموارد المطلوبة للتعامل مع جميع الاحتمالات.

خطة لزيادة مقدار الطاقة المتجددة سيتوقف انقطاع الكهرباء في مصر وفقًا للسفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في بيان بوقت لاحق عن الموعد المحتمل لـ انتهاء انقطاع الكهرباء، ستكون في أسوأ سيناريو مستمرة حتى أول أسبوعين من شهر سبتمبر المقبل، مؤكدا أن الأمر متوقف على انتهاء خطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية. واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة من الرئيس لملف تأمين احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية من التيار الكهربائي بشكل مستدام وثابت، وتجنب تكرار حدوث انقطاع التيار الكهربائي مستقبلًا، ووضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع الاحتمالات المختلفة في هذا الصدد، أخذًا في الاعتبار ما تم إنجازه في قطاع الكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية من مشروعات واستثمارات ضخمة، ضاعفت إجمالي القدرات الإنتاجية من حوالي 30 جيجا وات إلى ما يقارب 60 جيجا وات، بما أتاح توفير التيار الكهربائي بثبات واستمرارية على مدار الأعوام الماضية في جميع أنحاء الجمهورية، سواء لتلبية احتياجات المواطنين أو لمشروعات التنمية المنتشرة على امتداد الوطن.