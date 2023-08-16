السكرتير المساعد لمحافظة البحيرة يعقد اجتماعا لمناقشة مشكلات الصرف الزراعي

عقد اليوم كامل غطاس - السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اجتماعا بشأن مناقشة مشكلات الصرف الزراعي والارتقاء بمنظومة الزراعة والحفاظ على المياه والثروة السمكية.

جاء ذلك بحضور محمد محجوب - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو، فايز الجندي - وكيل وزارة الإسكان بالبحيرة، وموفق سارى - وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، ويوسف شباط - رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الغربية للثروة السمكية، ومسئولى الصرف والري والزراعة وجهاز حماية البيئة والثروة السمكية بالبحيرة.

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ويأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة والمتابعة المستمرة لكافة القطاعات الحيوية لاسيما قطاع البنية التحتية وشبكات الصرف الزراعي والحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة المصرية وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة.

وأشار السكرتير العام المساعد، أن جهود المحافظة فى هذا الشأن تأتي فى إطار تحقيق الأمن المائي وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، وكذا دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، ويقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها واستدامتها وحقوق الأجيال القادمة فيه، مؤكدًا على أهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية بالمحافظة لحل مشكلات الصرف الزراعي وذلك من خلال إجراءات فعالة لتطوير منظومة الري والصرف ووضع حلول جذرية للمشكلات المرتبطة بها.

ولفت إلى أنه يمكن الإستفادة من معالجة مياه الصرف الزراعي فى الإرتقاء بمنظومة الزراعة من خلال استغلالها فى توسيع الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية لبعض المحاصيل، وكذا الاستفادة من مياه الصرف الزراعي فى تغذية المزارع السمكية بعد معالجتها وفقًا للاشتراطات الصحية والبيئية.