فوز طلاب مدرسة نور للغات بالمركزين 4 و5 في مسابقة Robot challenge world 2023
شاركت (مدرسة نور للغات)، التي تعد إحدى مدارس مجموعة 30 يونيو، في المسابقة الدولية “Robot challenge world 2023”، في العاصمة الصينية بكين، حيث حصل الفريق الأول من الطلاب المصريين على بالمركز الرابع عالميًا، والفريق الثاني حصل على المركز الخامس.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدعم الموهوبين والمتفوقين والنابغين وتشجيعهم وتنمية مهاراتهم لخلق جيل قادر على المنافسة.
وأوضحت الوزارة أن مدرسة نور للغات شاركت فى المسابقة، تحت إشراف رئيس قسم التطبيق التكنولوجي والربط بين المناهج (steam)، حيث تمكن الفريق الأول المكون من الطلاب (ملك أحمد فتحي، مريم أحمد فتحي، محمد عمرو محمد دياب) من اجتياز المنافسات، وتحقيق المركز الرابع على مستوى ١٦ فريقا مثل ٢٤ دولة، بينما فاز الفريق الثاني المكون من الطلاب (يوسف رامي عادل، ومهند احمد عفت) بالمركز الخامس على مستوى العالم على مستوى١٢ فريقا مثلوا ١٢ دولة مشاركة.
جدير بالذكر أن الفريق الأول بالمدرسة فاز بالمركز الرابع، والفريق الثاني فاز بالمركز الثانى على مستوى محافظات مصر في فئة Puck Collect (Junior) في النهائيات المحلية لمسابقة "تحدي الروبوت المصري 2022"، والتي أقيمت في 14 أكتوبر 2022 في المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر، مما أهلهم لتمثيل مصر في النهائيات الدولية لمسابقة تحدي الروبوت المقامة في الصين، خلال الفترة من 10 إلى 13 أغسطس 2023.
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