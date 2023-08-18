الجمعة 18 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

عودة 10 عروض للبيت الفني للمسرح، اعرف التفاصيل

المخرج خالد جلال،
المخرج خالد جلال، فيتو

قال المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، إن البيت الفنى للمسرح بدأ تقديم برنامج عروضه على مسارحه بالقاهرة والإسكندرية.

وأضاف أن ذلك يأتي بعد انتهاء فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، الذي استضاف بيت المسرح عروضه على مسارحه منذ بداية المهرجان في شهر يوليو الماضي.

فرقة المسرح القومي 

ويعود المسرح القومي ليقدم مسرحية "سيدتي أنا" دراماتورج وإخراج محسن رزق، وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الثامنة والنصف مساء على المسرح القومي بالعتبة. 

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فرقة المسرح الكوميدي 

وتقدم فرقة المسرح الكوميدي مسرحية "طيب وأمير" من كتابه أحمد الملواني وإخراج محمد جبر، وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت في تمام الثامنة والنصف مساء على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب.  

فرقة المسرح الحديث 

بينما تقدم فرقة المسرح الحديث عرض "خطة كيوبيد" من تأليف وأشعار عبد الله الشاعر، إخراج أحمد فؤاد، وذلك في تمام الثامنة والنصف مساء، على مسرح السلام بشارع القصر العيني.

مسرح الغد 

كما تعرض فرقة مسرح الغد مسرحية "ستوكمان" من تأليف ميخائيل وجيه، إخراج أسامة رؤوف، وذلك يوميا ابتداء من الأحد المقبل في تمام التاسعة مساء على مسرح الغد بالعجوزة. 

فرقة مسرح الطليعة 

وتعود فرقة مسرح الطليعة لتقدم عرض "باب عشق" من تأليف إبراهيم الحسيني وإخراج حسن الوزير، وذلك يوميا ما عدا الثلاثاء  في تمام الثامنة والنصف مساء، على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة.

كما تقدم فرقة مسرح الطليعة أيضا عرض "ليلة القتلة" من تأليف خوزيه تريانا، إخراج صبحي يوسف، وذلك في تمام السابعة والنصف مساء أيام الخميس والجمعة والسبت على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة. 

مسرح القاهرة للعرائس 

وللأطفال تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض "نجوم من خشب" من تأليف وأشعار حمدي عطية، إخراج سيد رستم، وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت في تمام السابعة والنصف مساء على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة.

المسرح القومي للأطفال 

بينما تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرض "عفركوش" من تأليف عيسى جمال وإخراج عادل الكومي، وذلك أيام الأحد والخميس والجمعة والسبت من الأسبوع المقبل في تمام السابعة والنصف مساء على مسرح متروبول بالعتبة.

فرقة مسرح الشمس 

كما تعرض فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، مسرحية " مغامرات جيمو" من تأليف صلاح متولي، إخراج محمد عشري، وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت في تمام الثامنة والنصف مساء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.

فرقة مسرح الإسكندرية 

وبالإسكندرية تقدم فرقة مسرح الإسكندرية عرض "الملك همام وعصابة الضباع"، تأليف وإخراج إيهاب مبروك، وذلك أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع علي مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية في تمام الثامنة مساء.

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