خالد جلال: هؤلاء الأساتذة تعلمت منهم، وتجربة مركز الإبداع تقدم بالوطن العربي (فيديو وصور)

خالد جلال، أكد المخرج خالد جلال أن هناك مخرجين وأساتذة في حياته تعلم منهم الكثير، وأثروا في تجربته الإخراجية، وهم كل من الفنان الراحل كرم مطاوع، والمخرج الفرنسي جيرار جيلاس والإيطالي دانيلو كريمونتي، قائلا: "استفدت منهم استفادة كبيرة".

وأضاف "جلال" أن تجربة مركز الإبداع الفني في تقديم واكتشاف المواهب الفنية تقدم في كل مكان بالوطن العربي.

ماستر كلاس المخرج خالد جلال

جاء ذلك خلال ماستر كلاس المخرج خالد جلال، والذي ينظمه المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

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وبدأ الماستر كلاس بعرض فيلم تسجيلي عن مسيرة المخرج خالد جلال، والمحطات التي مر بها في حياته المهنية والفنية، وتجربته مع اكتشاف المواهب والنجوم من خلال مركز الإبداع الفني.

ويتحدث صانع النجوم المخرج خالد جلال خلال اللقاء عن تجربة مركز الإبداع الفني كمعمل يتم داخله تدريب وتأهيل المواهب لسوق العمل الفنى، من خلال مدربين وأساتذة متخصصين فى كافة العناصر المؤهلة لصناعة الممثل المحترف

المهرجان القومي للمسرح

ويقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وتحمل اسم الزعيم عادل إمام.

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".

عروض المهرجان القومي للمسرح

ويتنافس في مسابقة العروض المسرحية هذا العام (37) عرضا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضي، وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي: من الفرق المستقلة والحرة يشارك (5) عروض، وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي( 5 ) عروض، ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض

كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض واحد، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك في المهرجان بـ6 عروض، ويشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض.

أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضين، ويشارك البنك الأهلي بعرض واحد، وشركة الشرقية للدخان تشارك بعرض أيضا، وتشارك شركة كينج توت بعرض ممثلة لمسرح القطاع الخاص.

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