الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب داخل جراج العتبة (صور)
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق نشب داخل جراج العتبة دون وقوع إصابات.
حريق جراج العتبة
كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في جراج العتبة بمنطقة وسط البلد وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ.
وفرضت قوات الحماية المدنية كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداده وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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