الجمعة 18 أغسطس 2023
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أخبار مصر

نقابة الأسنان تمد فترة القيد لدفعة 2021 لاستكمال أوراق التكليف

نقابة الأسنان، فيتو
نقابة الأسنان، فيتو

أعلنت لجنة القيد بالنقابة العامة لأطباء الأسنان عن فتح فترة قيد استثنائية لدفعة 2021 فقط وذلك لاستكمال أوراق التكليف، وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس الجاري.

التطبيق من العام المقبل، رسوم القيد الجديدة بنقابة الأسنان

رسوم القيد الجديدة بنقابة الأسنان 

نقابة الأسنان تنشر تشكيل هيئة المكتب

وأعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، برئاسة الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام، التشكيل الجديد لهيئة المكتب بالنقابة العامة وجاء كالآتي:

هيئة مكتب نقابة الأسنان

الدكتور أشرف زعلوك: وكيل نقابة الأسنان
الدكتور محمد علاء الدين: الأمين العام لنقابة الأسنان
- الدكتور حسين عبد الهادي: أمين صندوق نقابة الأسنان
- الدكتور أحمد رفعت: أمين عام مساعد نقابة الأسنان
- الدكتور أيمن عبد المتجلي: أمين صندوق مساعد نقابة الأسنان

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نقابة الأسنان، الأوراق المطلوبة للاشتراك بمشروع العلاج للدفعة الجديدة

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان الأوراق المطلوبة للاشتراك بمشروع العلاج للدفعة الجديدة.

وأوضحت نقابة الأسنان الأوراق المطلوبة كالآتي:

- صورة البطاقة 
- صورة كارنية النقابة 
- صورة شخصية 
- إثبات قرابة للأعضاء الفرعيين (صورة بطاقة - عقد زواج - شهادة ميلاد)

كما أعلنت نقابة الأسنان أسعار الاشتراك في مشروع العلاج.

- الطبيب: 350 جنيهًا.
- الزوج أو الزوجة: 500 جنيه. 
- أحد الأبناء: 250 جنيهًا.
- أحد الوالدين: 675 جنيهًا.

ويضاف 100 جنيه مصاريف إدارية للفرد الواحد.

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