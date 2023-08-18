الإسكان: الإسراع بمعدلات تنفيذ السكن البديل بالعبور

أكد المهندس أحمد على مدينة العبور الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ أعمال الزراعة وتنسيق الموقع بمنطقة سكن بديل العشوائيات بالحي الـ١٤ بالمدينة.

وشدد على ضرورة الاسراع في معدلات التنفيذ المقررة للمشروع والذي يضم ٩٦ عمارة بإجمالي ٣٣٦٠ وحدة سكنية و٩٦ وحدة إدارية و٩٦ محلا تجاريا، بالإضافة إلى مدرسة تعليم أساسى ومول تجارى ومركز طبي وحضانة.

وقام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن بجولة تفقدية بمشروعات الطرق الجاري تنفيذها بمدينة العبور الجديدة، يرافقه المهندس أحمد علي، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة سرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة لعددٍ من المدن الجديدة وتذليل أي عقبات، وكذا المتابعة الدورية لأعمال ترفيق الأراضي بمناطق جمعية الأمل والطلائع والقادسية بالمدينة.

وخلال الجولة تابع مسئولو الإسكان الأعمال الجارية بطريق R3 بطول 5.8 كم المار بمنطقة الأمل الرابط بين الطريق الدائري الأوسطي، وطريق R6 والمار بمنطقة القادسية وصولًا إلى الطريق الدائري الإقليمي، وكذلك طريق R4 بطول 11.2 كم الرابط بين الطريق الدائري الأوسطي وطريق الإسماعيلية الصحراوي.

وفي ذات السياق، أشاد المهندس كمال بهجات، بمعدلات تنفيذ الأعمال، وتم التأكيد على استمرار تكثيف المعدات اللازمة بالمواقع للانتهاء من الأعمال المستهدفة في المواعيد المحددة طبقًا للبرامج الزمنية.

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كما تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تقدم الأعمال بمستشفى سعة 220 سريرا بمدينة العبور، من المقرر أن تخدم المدينة، والمدن الجديدة المجاورة بشرق القاهرة.

وتابع الوزير نسب تنفيذ مستشفى الأطفال بسوهاج الجديدة، مشيرا إلى أن الوزارة سبق أن نفذت مستشفى آخر، وتم تسليمه لوزارة التعليم العالى، لتشغيله من خلال جامعة سوهاج.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منذ إنشائها، تحرص على توافر الخدمات المختلفة بالمدن الجديدة، ومن ثم تتولى الهيئة إنشاء عدد كبير من الخدمات، وتسليمها للجهات المختصة لتشغيلها، مساهمة في تقديم خدمة متميزة لسكان المدن الجديدة.

وقال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور: تم إجراء جولة تفقدية لمتابعة تقدم أعمال إنشاء مستشفى سعة 220 سريرًا، وللوقوف على ما تم إنجازه من أعمال إنشائية، بحضور المهندس السيد أمين، والمهندس علاء حماد، نائبي رئيس الجهاز، ومديري الإدارات المعنية بالجهاز ومسئولي الشركات المنفذة.