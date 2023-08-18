الزملوط: صدور قرار بتشغيل أول مدرسة رسمية دولية بالوادي الجديد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صدور قرار الإدارة العامة للمدارس الحكومية الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ببدء تشغيل المدرسة الرسمية الدولية بالوادي الجديد (IPS) للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

وأوضح الزملوط أن القرار جاء انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية بدعم وتنمية المحافظة الحدودية وتوفير خدمات تعليمية متميزة لأبنائها، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة طلاب وأبناء الجمهورية، موجهًا الشكر والتقدير للوزارة لدعمها إنشاء أول مدرسة دولية من نوعها بالمحافظة.

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«التعليم» تعلن عن فتح باب التقديم للمدارس الرسمية الدولية (IPS)

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للمستوى الأول «FS1» بمرحلة رياض الأطفال، بجميع فروع المدارس الرسمية الدولية «IPS» للعام الدراسي الجديد 2024/2023.



التقديم للمدارس الرسمية الدولية

خطوات التقديم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية الدولية

- الدخول على موقع المدرسة الخاص بها عن طريق «QR Code» الخاص بها.

- الدخول على شروط الالتحاق «ENROLLMENT CONDITIONS».

- الدخول علي لينك التقديم من QR code الخاص بالفرع المراد التقديم به.

- ملء البيانات المطلوبة.

المدارس الرسمية الدولية الحكومية

وتضم تضم المدارس الرسمية الدولية (IPS) التي تدرس مناهج IG الفروع التالية:

- المدرسة الرسمية الدولية بالشروق.

- المدرسة الرسمية الدولية بالعبور.

- المدرسة الرسمية الدولية ببورسعيد 1.

- المدرسة الرسمية الدولية ببورسعيد 2.

- المدرسة الرسمية الدولية بالمنصورة.

- المدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية.

- المدرسة الرسمية الدولية بدمياط.

- المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ.

- المدرسة الرسمية الدولية بزهراء مدينة نصر.

- المدرسة الرسمية الدولية بمصطفى النحاس.

- المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر 1.

- المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر 2.

- المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر 3.

- المدرسة الرسمية الدولية بطنطا.

- المدرسة الرسمية الدولية بالعاشر من رمضان.

- المدرسة الرسمية الدولية بالعاصمة الإدارية.

- المدرسة الرسمية الدولية بالنوبارية

- المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم.

- المدرسة الرسمية الدولية بروض الفرج.

- المدرسة الرسمية الدولية بالتجمع الخامس.



التقديم للمدارس الرسمية الدولية

وأوضحت الوزارة أن المدارس الرسمية الدولية تحظى برعاية الدولة، لتقديم خدمة تعليمية متميزة، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف التوسع فى أعداد هذه المدارس خلال المرحلة المقبلة، والعمل على توفير كافة الإمكانات اللازمة لهذه النوعية من التعليم، وإعداد الفصول بالشكل المناسب، بالإضافة إلى كفاءة المعلمين واتباعهم الطرق الحديثة للتدريس.