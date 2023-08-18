الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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أخبار مصر

مد المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد حتى مساء الأحد

تنسيق الجامعات 2023،
تنسيق الجامعات 2023، فيتو

تنسيق المرحلة الثانية 2023، قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الثانية في تمام الساعة السابعة من مساء الأحد القادم الموافق 20 أغسطس، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

وأشار السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية من خلال حسابهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

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وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية متاحة؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.  

وأكد المُتحدث الرسمي على أهمية استغلال الطلاب لفرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، واستغلال فرصة المد الحالية لتعديل الرغبات إلكترونيًا إذا رغب الطالب في ذلك، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء الأحد القادم الموافق 20 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.

تنسيق المرحلة الثانية 2023، كيف يعرف الطالب الكلية المرشح لها بشكل نهائي

تنسيق كلية التجارة 2023 علمي رياضة، المصروفات الدراسية ونظام الدراسة

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