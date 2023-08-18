مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق الإسكندرية - مطروح الساحلي
لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق “الإسكندرية - مطروح” الساحلي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
وكانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصابين بطريق الإسكندرية - مطروح الساحلي أمام قرية المنتزه.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.
وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين.
وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
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