الجمعة 18 أغسطس 2023
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حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 10 أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارتين بالجيزة

حادث طريق، فيتو
حادث طريق، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 10 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم سيارة نقل بلوري شرطة، وانقلاب السيارتين أسفل نفق أبو رواش بالجيزة، تمهيدًا للاستماع لأقوالهم، كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث.

 

حادث طريق نفق أبو رواش بالجيزة

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مرورى أسفل نفق أبو رواش بالجيزة ووجود مصابين، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

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وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة نقل بلوري شرطة، وانقلاب السيارتين أسفل نفق أبو رواش بالجيزة مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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