وزراء الكهرباء والبيئة والصناعة والسياحة يستعرضون إنجازات مشروعات الطاقة الشمسية ومستقبلها في مصر

يعقد مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المؤتمر الختامي للمشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt-PV الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، وذلك يوم الأحد الموافق 20 أغسطس الجاري، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

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يحضر فعاليات المؤتمر "كريستيان برجر" سفير الاتحاد الأوروبي، و"أوكا هيروشي" سفير دولة اليابان لدي مصر و"أليساندرو فراكاسيتي" الممثل المقيم للأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، إلى جانب مجموعة كبيرة من الشخصيات الهامة في مجال الطاقة والكهرباء والبيئة.

الخطط المستقبلية الخاصة بمشروعات المناخ ومستقبل الطاقة الشمسية في مصر



يستعرض الوزراء خلال فعاليات المؤتمر أهم الانجازات والخطط المستقبلية الخاصة بمشروعات المناخ ومستقبل الطاقة الشمسية في مصر، كما يشمل المؤتمر عرض فيلم وثائقي وخريطة لإنجازات المشروع على مستوى 19 محافظة طوال 6 سنوات، ليتبعها مؤتمر صحفي لأهم المشاريع الخاصة بالطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة.



المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة

ويعتبر المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt –PV نقطة تحول في سوق الخلايا الشمسية في مصر منذ انطلاقه عام 2017، وعلى مدار 6 سنوات نجح خلالها المشروع في تركيب 241 محطة طاقة شمسية بإجمالي قدرات 18 ميجاوات، وإنتاج ما يعادل 30 جيجاوات سنويًا، إلى جانب خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بقيمة 16.7 طن سنويًا، وذلك في 5 قطاعات مختلفة تضمنت القطاع الصناعي، السياحي، السكني، التجاري، والمؤسسات والمباني العامة على مستوى 19 محافظة في مصر.



كما تضمنت إنجازات المشروع تركيب محطات طاقة شمسية في عدد كبير من المؤسسات الاستراتيجية على رأسها محطة الطاقة الشمسية بالمتحف المصري الكبير، محطة قطارات رمسيس، مطار القاهرة الدولي، إلى جانب عدد كبير من المتاحف والمناطق الأثرية والمؤسسات الحكومية الكبرى.



وعلى الجانب البيئي كان لمشروع نظم الخلايا الشمسية نصيب كبير من المشاركة في تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء، ضمن فعاليات قمة المناخ الأخيرة بشرم الشيخ COP27، وذلك من خلال تركيب محطات طاقة شمسية فوق أسطح العديد من فنادق ومنتجعات شرم الشيخ، إلى جانب متحف شرم الشيخ ومطار القاهرة الدولي، ومن المقرر أن يستكمل البرنامج عمله بمدينة شرم الشيخ لتحقيق حلم شرم الشيخ مدينة خضراء وفقًا لتوصيات قمة المناخ Cop 27، ومن المقرر أن يستكمل مركز تحديث الصناعة دوره في توطين صناعة الخلايا الشمسية محليًا وتقديم الدعم الفني لتوسيع رقعة محطات الطاقة الشمسية فوق أسطح المنشآت الصناعية، وذلك من خلال تأسيس وحدة من خبراء الطاقة الشمسية تعمل من داخل المركز تحقيقًا لرؤية مصر 2030 وأهداف استراتيجة الطاقة المستدامة 2035.