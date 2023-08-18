100 طالب يؤدون اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لمدرسة التكنولوجيا التطبيقية (WE)

تستكمل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، فعاليات اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، والتي بدأت أمس الخميس ١٧ وحتى الأحد ٢٠ أغسطس الجاري، بعد إغلاق باب التقديم وفقًا للمعايير والشروط المعلنة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإجراء الاختبارات داخل المحافظة تيسيرًا على المتقدمين.

Advertisements

ومن جانبه تابع المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، سير العمل باختبارات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بمقر المدرسة وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال دفعة جديدة للعام الدراسي الجديد 2023 - 2025 م.

وأكّد وكيل تعليم الوادي الجديد، أن التقييم يتم من خلال اللجان المُشكلة من وزارة التربية والتعليم وشركة WE للاتصالات لتقييم الطلاب المتقدمين على مستوى المراكز الخمس واختيار العدد المطلوب بما يضمن الشفافية والحياد.

ولفت إلى أن امس الخميس جري إجراء الاختبارات لـ (50) طالبا وطالبة من مركزي الخارجة وباريس على أن تستكمل الأعمال اليوم الجمعة لعقد اختبارات المتقدمين من مراكز المحافظة المختلفة حسب المجموعات المعلنة والتي تصل إلى 100 متقدم اليوم.

وأشار المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، أنه جرى تقسيم المتقدمين إلى مجموعات لعدم التزاحم، على أن يُعقد اختبار المتقدمين من مركزي الخارجة وباريس بمقر مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية بالخارجة، واختبار المتقدمين من مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط بمقر مركز التطوير التكنولوجي بإدارة الداخلة التعليمية.

مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية، إحدى بدائل الثانوية بعد الحصول على الشهادة الإعدادية في محافظة السويس، ويقبل عليها عدد كبير من الطلاب، خاصة أنها توفر فرص عمل للناجحين بعد انتهاء سنوات الدراسة بها.

المدرسة عبارة عن كيان رسمي حكومي، وشراكة بين وزارة التربية والتعليم وشريك صناعي ممثلا في المصرية للاتصالات، وتم إنشاء المدرسة طبقا لمعايير الجودة العالمية، ونظام الدراسة بها 3 سنوات، واليوم الدراسي يبدأ من السابعة ونصف صباحا حتى الثالثة ونصف عصرا.

يدرس الطلاب في مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية، المواد التكنولوجية، ويتخصص إما في الاتصالات أو IT، وتتميز المدرسة بالانضباط، ودرجات للسلوك، ويتم تعيين الطلاب الأوائل في المصرية للاتصالات.

شروط القبول في المدرسة

وتضع المدرسة مجموعة من الشروط لقبول، منها قبول الحاصلين على الشهادة الإعدادية، بمجموع لا يقل عن 250 درجة، ولابد أنّ يجتاز الطالب اختبار حاسب آلي ولغة إنجليزية، وكذلك مقابلة شخصية له ولولي الأمر.

زي خاص بالمدرسة

في مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية، يتسلم الطالب الزي الصيفي والشتوي من المدرسة، وكذلك السيفتي وجميع المتعلقات، ويهدف المدرسة إلى تخريج طالب ماهر علميا، ومنضبط أخلاقيا حسب معايير الجودة، التي يهدف إليها الشريك الصناعي تحت إشراف كامل من وزارة التربية والتعليم.