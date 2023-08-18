الجمعة 18 أغسطس 2023
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خارج الحدود

سفن روسية وصينية تنفذ دوريات مشتركة في المحيط الهادي

دوريات مشتركة لسفن
دوريات مشتركة لسفن روسية وصينية بالمحيط الهادي، فيتو

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، إن سفنا من البحرية الروسية والصينية تنفذ دوريات مشتركة في المحيط الهادي وتجري تدريبات بحرية في بحر الصين الشرقي.

تدريبات مشتركة لسفن روسية وصينية 

وأضافت الوزارة في بيان على تطبيق تيليجرام «مفرزة من السفن من البحرية الروسية وأسطول جيش التحرير الشعبي الصيني تعمل حاليا في مياه بحر الصين الشرقي وتحركت لمسافة تزيد عن 6400 ميل بحري منذ بدء الدوريات».

كانت الصين وروسيا قد نفذتا أيضا الشهر الماضي تدريبات بحرية وجوية في بحر اليابان بمشاركة أكثر من 10 سفن حربية و30 طائرة في ظل التقارب المتصاعد بين الدولتين.
 

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إحباط هجوم أوكراني استهدف سفنا روسية

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود جنوب غرب سيفاستوبول باستخدام زورق بحري مسيّر.

وذكر بيان الوزارة، أنه في سياق التصدي لهجوم في البحر الأسود، دمرت سفن أسطول البحر الأسود الروسية، زورقا أوكرانيا مسيرا حاول دون جدوى استهداف سفن الأسطول.

وقال البيان: «في تمام الساعة 22:55 مساء يوم الخميس، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولة فاشلة بواسطة زورق بحري مسير، لمهاجمة سفن أسطول البحر الأسود التي تؤدي مهام السيطرة على الملاحة في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، تتمركز على مسافة 237 كيلومتر جنوب غرب سيفاستوبل».

وأوضحت الوزارة، أنه «أثناء صد الهجوم، تم تدمير زورق العدو غير المأهول بنيران من سفن أسطول البحر الأسود – سفينة الحراسة (بيتليفي) وسفينة الحراسة (فاسيلي بيكوف)، ما منع وصول الزورق الأوكراني إلى هدفه».

وأشارت الوزارة، إلى أن سفن أسطول البحر الأسود الروسي تواصل أداء مهامها في مواقعها البحرية.

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