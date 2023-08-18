الجمعة 18 أغسطس 2023
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خارج الحدود

"إيكواس": جاهزون لكل الخيارات بما فيها التدخل العسكري في النيجر

اجتماع إيكواس في
اجتماع إيكواس في أكرا، فيتو

تعهدت "إيكواس" باستعادة الديمقراطية في النيجر بأي ثمن، وبأية طريقة.. وقال مفوض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) للشؤون السياسية والسلام والأمن عبد الفتاح موسى، إن المنظمة جاهزة لجميع الخيارات للتعامل مع الانقلاب في النيجر، بما في ذلك التدخل العسكري.

استعادة الديمقراطية بأي وسيلة

وأوضح موسى، أنه سوف يتم استعادة الديمقراطية "بأي وسيلة ممكنة". وجاء تصريحه في اجتماع إقليمي رفيع المستوى في العاصمة الغانية أكرا أمس الخميس.. وفي حالة ما "إذا وصلت الأمور إلى طريق مسدود، سندخل النيجر بقواتنا العسكرية".

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وعلى مدار اليومين القادمين، يلتقي كبار ضباط الجيش الذين يمثلون دول مجموعة إيكواس لمناقشة التدخل المحتمل في النيجر، التي أطاح فيها جنود بالرئيس محمد بازوم في انقلاب في 26 يوليو، وما زالوا يحتجزونه، وكانت إيكواس فرضت عقوبات على النيجر كوسيلة ضغط على حكامها الجدد.

وأكد موسى أن أغلبية الدول الأعضاء مستعدة للمشاركة في قوة احتياطية، لكن "إيكواس لم تستبعد الخيارات الدبلوماسية".

السلام ودعم الاستقرار

من جانبه، قال رئيس أركان قوات الدفاع الجنرال كريستوفر جوابن موسى أثناء الاجتماع في أكرا إن "الديموقراطية هي ما ندافع عنه ونشجعه"، وأضاف أن "اجتماعنا لا يركز على إصدار رد فعل على الأحداث فحسب، بل يهدف لرسم مسار بشكل استباقي يؤدي إلى السلام ويدعم الاستقرار".

وقد سبق لجنود إيكواس أن تدخلوا في حالات طارئة منذ العام 1990 بما في ذلك في حروب في ليبيريا وسيراليون، ويتوقع بأن تساهم ساحل العاج ونيجيريا وبنين بالقوات، لكن لم ترد تفاصيل كثيرة بشأن العمليات المحتملة في النيجر.

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