إبراهيم نصر، صاحب أشهر برنامج للمقالب بمصر الذي لم يمهله القدر لمشاهدة آخر أفلامه

ابراهيم نصر ممثل مصري كوميدى برع في تقديم أدوار المقالب بل كان أول من ابتدعها في التليفزيون، استمر في تقديمها 17 سنة متواصلة، مقالب متجددة واستكملها بشخصية زكية زكريا التى أكمل بها مقالبه حتى رحل عام 2020.



ولد الفنان إبراهيم نصر النخيلى ـ الشهير بابراهيم نصر في مثل هذا اليوم 18 أغسطس عام 1946 بحي شبرا بالقاهرة وهو صعيدى من النخيلة محافظة أسيوط، ظهرت مواهبه الفنية منذ طفولته حتى أنه وهو في سن العشر سنوات كان يقلد أقاربه وأصبح "كوميديان العائلة" وفي المدرسة كان رئيس فريق التمثيل وكان أول عمل مدرسي له مسرحية "عثمان بن عفان" وحصل علي ليسانس آداب في عام 1972.

Advertisements

حكاية لها العجب



بدأ الفنان إبراهيم نصر العمل "مونولجيست" يقلد النجوم في برامج الأطفال وفي ذلك الوقت ازدادت شهرته وشارك في العديد من الأعمال الفنية سواء في الدراما أو السينما منها: الهروب إلي السجن، حكاية لها العجب، حد السيف وغيرها من الأعمال الأخرى.

حقق الفنان الراحل إبراهيم نصر نجاحا كبيرا ببرنامج "الكاميرا الخفية" والذي اعتاد تقديمه في شهر رمضان وكان يذاع بعد الإفطار مباشرة وظل يعرض إلى ما يقارب الـ 17 عاما.

ابراهيم نصر فى دور زكية زكريا

وقد بدأ التمثيل فيه عندما ذهب برفقة صديقه الشاعر بخيت بيومي ليقدمه فى مشهد من خلال برنامج كانت تقدمه أماني ناشد وشاهده رئيس القناة الثانية عبد المنعم غالي الذى اقترح على إبراهيم نصر التفكير فى تقديم برنامج مقالب فعرض “نصر” عليه برنامج مقالب كاميرا خفية.

انسى الدنيا أولى الحلقات



كانت أولى حلقات البرنامج بعنوان " انسى الدنيا " التي عرضت أوائل التسعينات، وفى العام التالى اعتذر التليفزيون عن تقديم البرنامج فاتجه إبراهيم نصر الى القنوات الفضائية الخاصة وقدم الكاميرا الخفية من اخراج رائد لبيب.

الفنان ابراهيم نصر

وبعد نجاح برنامج "الكاميرا الخفية" التي ظل إبراهيم نصر يقدمه سبعة أعوام متواصلة، فكر إبراهيم نصر في تجديد فكرة الحلقات حفاظا علي نجاح البرنامج وعلي نسب مشاهدته العالية غير المسبوقة التي حققها وابتدع شخصية "زكية زكريا الشهيرة" ومن شدة شهرتها قدمها نصر على خشبة المسرح من خلال عرض “زكية زكريا والعصابة المفترية”، كما قدمها سينمائيا في فيلم “زكية زكريا في البرلمان ".

افيهات كوميدية ضاحكة



ظلت شخصية زكية زكريا في ذهن الجمهور واستمر إبراهيم نصر في تقديمها حتى رحل عن عمر 70 عاما، تاركا وراءه مسيرة فنية مليئة بالضحك والإفيهات مثل:يا نجاتى انفخ البلالين، كشكشها ماتعرضهاش، لما اقولك بخ تبخ، اوعى الجمبرى يعضك، انت شبه خالى خميس، عايز أريح ساعة القيلولة وغيرها.

وحكى إبراهيم نصر إنه استوحى شخصية زكية زكريا من شخصيات فى الواقع فقام بمزج أكثر من شخصية نتجت عنها زكية زكريا ليستمر إبراهيم نصر فى تقديم المقالب لما يقرب من 17 عاما كان متفرغا لها تمامًا، وهناك مواقف تعرض لها إبراهيم نصر كادت تودى بحياته خلال تصويره حلقات البرنامج، رواها في حواراته فقال: "حاولت الهرب جريًا من دور زبون الجزار، فإذا بإحدى السيدات تعتدي علي بشدة وذلك في أولى الحلقات التي عرضناها، والتي ما زلت أعاني بسببها من إصابة في ذراعي.

يهودى رافت الهجان



إلى جانب برامج المقالب شارك إبراهيم نصر في تمثيل مسلسلات: على باب زويلة، مارد الجبل، الزمن المر ـ حكاية لها العجب، دوره اليهودى الشهير في مسلسل رأفت الهجان، لينتهى بمسلسل فوق السحاب عام 2018، وفى السينما قدم أفلام: اكس لارج، مستر كاراتيه، الستات، شمس الزناتى، الكهف، بيت بلا حنان، امرأة واحدة لا تكفى، حسن اللول، لهيب الانتقام، الصاغة، درب العوالم وغيرها.

وكان آخر فيلم له فى دور العرض السينمائية وهو فيلم "صاحب المقام" الذى عرض بعد وفاته، وهو بطولة آسر ياسين ويسرا وأمينة خليل وبيومى فؤاد، من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

مسرحية مع الثلاثى



كما قدم إبراهيم نصر في المسرح عددا قليلا من المسرحيات منها: أهلا يادكتور مع الثلاثى ودلال عبد العزيز، عطشان ياصبايا، إحنا جدعان قوى.